Đà Nẵng tập huấn kỹ năng quản lý nhà nước về thương mại điện tử cho cán bộ cơ sở

Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Lớp tập huấn nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề "Ngày hội thương mại điện tử, kết nối sản phẩm địa phương - Đà Nẵng 2026" (diễn ra từ ngày 13 đến 15/11) nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng và tăng cường năng lực quản lý thương mại điện tử cho đội ngũ cán bộ tại cơ sở.

Chương trình tập trung vào 3 chuyên đề chính: Các giải pháp công nghệ chống hàng giả và truy xuất nguồn gốc bằng chip RFID, NFC và giải pháp Tracking Stamp; Vai trò của nền tảng công nghệ trong đồng hành cùng chính quyền địa phương quản lý, thúc đẩy phát triển kinh doanh thương mại điện tử cho hộ kinh doanh; Kỹ năng quản lý nhà nước về thương mại điện tử ứng dụng trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho cán bộ phường, xã.

Tại chuyên đề công nghệ chống hàng giả và truy xuất nguồn gốc, học viên được tiếp cận các giải pháp ứng dụng chip RFID, NFC và Tracking Stamp trong xác thực thông tin, theo dõi hàng hóa. Điều này góp phần quan trọng trong việc bảo vệ thương hiệu sản phẩm và quyền lợi người tiêu dùng.

Với chuyên đề về nền tảng công nghệ, nội dung tập trung làm rõ vai trò của các đơn vị cung cấp giải pháp trong việc đồng hành với chính quyền địa phương. Từ đó, hỗ trợ các hộ kinh doanh phát triển thương mại điện tử và thúc đẩy ứng dụng nền tảng số vào hoạt động buôn bán.

Chuyên gia chia sẻ ứng dụng công nghệ chống hàng giả và truy xuất nguồn gốc. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Đáng chú ý, chuyên đề ứng dụng trợ lý AI cung cấp kỹ năng hiểu đúng về AI, sử dụng công cụ an toàn, bảo vệ thông tin và khử định danh dữ liệu. Học viên được hướng dẫn giao việc cho AI theo công thức 5C, thực hành với 5 trợ lý AI phục vụ các nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời, tiếp cận thư viện 12 mẫu lệnh và lộ trình tự áp dụng trong 30 ngày có đo lường kết quả.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương, hoạt động bán hàng trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và qua livestream đang mở ra cơ hội tiêu thụ sản phẩm địa phương, nhưng cũng đặt ra yêu cầu mới đối với công tác quản lý ở cơ sở.

Do đó, đội ngũ cán bộ cần thường xuyên cập nhật kiến thức, kỹ năng để hướng dẫn các chủ thể kinh doanh, nhận diện vi phạm và phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh trên môi trường số.

Thông qua lớp tập huấn, Sở Công Thương kỳ vọng học viên vận dụng hiệu quả kiến thức vào thực tiễn công tác, góp phần hỗ trợ hoạt động kinh doanh và nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thương mại điện tử trên địa bàn thành phố.