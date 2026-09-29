Đà Nẵng: Tập huấn chuyên môn cho hơn 80 nhân viên cứu hộ môn bơi

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 29.9 đến 3.10, với sự tham gia của hơn 80 học viên là nhân viên cứu hộ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ bơi, lặn, vui chơi giải trí dưới nước trên địa bàn thành phố.

Khai mạc lớp tập huấn chuyên môn cho nhân viên cứu hộ môn bơi TP. Đà Nẵng năm 2026

Trong chương trình, học viên được trang bị kiến thức về môn bơi, lặn; quá trình hình thành, phát triển và các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động bơi, lặn. Nội dung tập huấn cũng tập trung hướng dẫn các điều kiện hoạt động đối với môn thể thao này theo quy định hiện hành.

Bên cạnh phần lý thuyết, học viên được trang bị các kỹ năng chuyên môn về cứu hộ, cứu đuối như kỹ thuật các kiểu bơi, bơi thực dụng, kỹ năng tiếp cận và dìu nạn nhân; phương pháp cứu đuối, kỹ năng phòng thủ, mang vác và đưa nạn nhân lên bờ...

Nội dung sơ cấp cứu cũng được chú trọng, gồm kiến thức đại cương về sơ cấp cứu, tiến trình D.R.A.B.C; kỹ năng xử lý trường hợp nạn nhân bất tỉnh do đuối nước, dị vật đường thở, đột quỵ, choáng; thực hành CPR, cứu hộ, cứu nạn và sơ cứu, cấp cứu nạn nhân đuối nước.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng Tào Viết Hải phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Trong quá trình tập huấn, học viên được kiểm tra ban đầu về kỹ năng bơi, lặn để phân nhóm thực hành. Chương trình thực hành được tổ chức tại các khu vực bể bơi và vùng nước mở, trong đó có nội dung thực tế tại CLB Đua thuyền Đồng Xanh - Đồng Nghệ, nhằm giúp học viên rèn luyện kỹ năng cứu hộ trong điều kiện thực tế.

Theo Ban tổ chức, việc tổ chức lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng cứu hộ, cứu nạn và sơ cấp cứu cho đội ngũ nhân viên làm việc tại các cơ sở dịch vụ bơi, lặn, vui chơi giải trí dưới nước; qua đó góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và du khách khi tham gia các hoạt động dưới nước trên địa bàn thành phố.

Kết thúc khóa học, các học viên sẽ được kiểm tra lý thuyết và thực hành các kỹ năng bơi, cứu hộ, sơ cứu, cấp cứu nạn nhân đuối nước. Những học viên đạt yêu cầu được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn.