Đà Nẵng tập huấn chuyên môn cho hơn 80 nhân viên cứu hộ môn bơi

Các học viên tham dự lớp tập huấn. Ảnh: BẢO LÂM

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 29/9 đến 3/10, với sự tham gia của hơn 80 học viên là nhân viên cứu hộ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ bơi, lặn, vui chơi giải trí dưới nước trên địa bàn thành phố.

Trong ngày đầu tiên, học viên được hướng dẫn các nội dung lý thuyết về kỹ năng bơi, cứu hộ bơi, lặn và cấp cứu nạn nhân bị bất tỉnh do đuối nước; xử trí dị vật đường thở, đột quỵ, choáng.

Đồng thời được hướng dẫn quy trình khảo sát 5 bước sơ cứu ban đầu (D.R.A.B.C) nhằm đánh giá tình trạng nạn nhân trước khi tiến hành hồi sức tim phổi.

Chiều cùng ngày, Ban tổ chức triển khai các nội dung thực hành, kiểm tra kỹ năng bơi lội, bơi thực dụng và lặn của học viên. Các nhóm học viên thực hành kỹ năng tiếp cận nạn nhân, lựa chọn tư thế và phương pháp dìu nạn nhân tại Câu lạc bộ Bơi - lặn thành phố...

Kết thúc lớp tập huấn, Ban tổ chức kiểm tra lý thuyết và các kỹ năng thực hành về sơ cứu, cấp cứu nạn nhân đuối nước. Những học viên đạt yêu cầu được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình.