Đà Nẵng tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ 37 xã miền núi

Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: PHAN VINH

Hội nghị có sự tham gia của cán bộ, công chức đến từ 37 xã miền núi, tập trung vào những người trực tiếp tham mưu, triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số và các chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại cơ sở.

Học viên được hướng dẫn nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; kỹ năng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin và phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng.

Chương trình cũng dành thời gian trao đổi về ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong kinh tế vườn, kinh tế trang trại và xây dựng mô hình “thôn thông minh”.

Cán bộ xã miền núi được tiếp cận phương thức, quy trình ứng dụng chuyển đổi số trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Ảnh: PHAN VINH

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, yêu cầu đặt ra đối với cấp xã là chủ động rà soát nhu cầu thực tế, xác định đúng nội dung cần hỗ trợ, đối tượng hưởng lợi, trách nhiệm phối hợp và khả năng duy trì sau khi được đầu tư. Các địa phương cũng cần củng cố tổ công nghệ số cộng đồng, duy trì điểm hỗ trợ tại xã, thôn và nâng cao kỹ năng số cho người dân.

Tài liệu tập huấn cũng hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, trong đó có hạ tầng viễn thông, điểm bưu chính phục vụ chính quyền số và mô hình “thôn thông minh”.