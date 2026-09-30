Đà Nẵng tập huấn áp dụng Bộ tiêu chí cơ sở lưu trú du lịch xanh

Hội nghị được tổ chức nhằm hướng dẫn các cơ sở lưu trú hiểu đúng, lựa chọn và từng bước áp dụng Bộ tiêu chí Da Nang Green Stay phù hợp với điều kiện thực tế; đồng thời trao đổi về phương pháp tự đánh giá, xây dựng minh chứng và triển khai các giải pháp xanh trong hoạt động quản lý, vận hành.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng cho biết, chuyển đổi xanh trong du lịch không nhất thiết bắt đầu từ những thay đổi lớn.

Đối với cơ sở lưu trú, đó có thể là những việc rất cụ thể trong hoạt động hằng ngày như sử dụng hiệu quả điện, nước và các nguồn tài nguyên; giảm chất thải, hạn chế nhựa dùng một lần; thực hiện mua sắm xanh; nâng cao nhận thức, kỹ năng của nhân viên; hay tăng cường sử dụng và quảng bá các sản phẩm, giá trị văn hóa và dịch vụ của địa phương.

Được UBND TP. Đà Nẵng ban hành tại Quyết định số 3630/QĐ-UBND ngày 14.8.2026, Bộ tiêu chí Da Nang Green Stay gồm 219 tiêu chí thuộc 9 nhóm nội dung và được thiết kế theo 3 cấp độ thực hành. Bộ tiêu chí hướng đến nhiều loại hình, quy mô cơ sở lưu trú, tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp với khả năng và mức độ sẵn sàng.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Hoài An phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các nhóm tiêu chí tập trung vào những hoạt động thiết thực như sử dụng năng lượng, nước hiệu quả; quản lý chất thải; mua sắm xanh; bảo trì; dọn phòng và giặt là; làm vườn; khu vực bếp, nhà hàng; quảng bá văn hóa và doanh nghiệp địa phương; tổ chức sự kiện theo hướng bền vững.

Theo bà Nguyễn Thị Hoài An, mục tiêu của hội nghị không chỉ giới thiệu Bộ tiêu chí mà quan trọng hơn là cùng doanh nghiệp đi vào từng nội dung cụ thể: tiêu chí nào cần thực hiện, thực hiện như thế nào, bắt đầu từ đâu và làm sao để phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ sở. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp trao đổi những khó khăn, vướng mắc và chia sẻ cách làm hiệu quả trong quá trình thực hành.

Ông Phạm Văn Lương - Giám đốc Quốc gia Helvetas Việt Nam, cố vấn Dự án ST4SD phát biểu tại hội nghị

Đà Nẵng hiện có hơn 2.468 cơ sở lưu trú du lịch với trên 67.735 phòng. Với hệ thống lưu trú đa dạng, việc triển khai Bộ tiêu chí được kỳ vọng tạo thêm cơ sở để các doanh nghiệp chủ động lựa chọn giải pháp, nâng cao hiệu quả vận hành và từng bước chuyển đổi theo hướng bền vững.

Bộ tiêu chí Da Nang Green Stay được xây dựng trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế, trong đó có kinh nghiệm của Thụy Sĩ về phát triển du lịch bền vững, đồng thời tham chiếu các nguyên tắc của Hội đồng Du lịch Bền vững Toàn cầu (GSTC) và điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của Đà Nẵng.

Theo hướng dẫn, quá trình thực hành Bộ tiêu chí Da Nang Green Stay được triển khai theo 3 bước. Trước hết, cơ sở lưu trú tìm hiểu Bộ tiêu chí, Sổ tay hướng dẫn và mẫu Bản cam kết; đăng ký thông tin trực tuyến và đề xuất kế hoạch thực hành.

Tiếp đó, căn cứ điều kiện thực tế, cơ sở lựa chọn các nội dung, mức độ phù hợp để triển khai, đồng thời chủ động lưu giữ thông tin, minh chứng liên quan.

Định kỳ 6 tháng/lần, cơ sở lưu trú gửi thông tin về kết quả thực hành cho Sở VHTTDL. Trên cơ sở đó, Sở tổng hợp, theo dõi, chia sẻ các mô hình phù hợp và tổ chức tổng kết định kỳ, làm cơ sở tiếp tục hướng dẫn, cải tiến và nâng cao mức độ thực hành.

Việc thực hành xanh được xác định không nhất thiết phải bắt đầu bằng những khoản đầu tư lớn mà có thể từ các thay đổi trong hoạt động hằng ngày, như tiết kiệm điện, nước, giảm chất thải, hạn chế sản phẩm nhựa dùng một lần, lựa chọn vật tư thân thiện với môi trường và tăng cường sự tham gia của người lao động.

Chuyên gia chia sẻ thông tin tại hội nghị

Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục phối hợp với Dự án ST4SD, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, Chi hội Khách sạn Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn thực hành; đồng thời xây dựng các tài liệu hỗ trợ như cẩm nang, infographic, video hướng dẫn và chia sẻ những mô hình thực hành phù hợp.

Thông qua Da Nang Green Stay, Đà Nẵng hướng đến việc đưa các nguyên tắc phát triển bền vững từ định hướng thành những hành động cụ thể tại từng cơ sở lưu trú, góp phần sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm tác động đến môi trường, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách, từng bước xây dựng hình ảnh điểm đến xanh và có trách nhiệm.