Đà Nẵng: Tạo lợi thế từ khung pháp lý vượt trội cho Trung tâm tài chính quốc tế

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng và Hiệp hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA). (Ảnh: CÔNG VINH)

Diễn đàn quy tụ đại diện các cơ quan quản lý, định chế tài chính quốc tế và nhà đầu tư, tạo diễn đàn đối thoại trực tiếp với lãnh đạo thành phố về khung pháp lý cho hoạt động tài chính tại VIFC-DN, các lĩnh vực ưu tiên của VIFC-DN và yêu cầu về nguồn nhân lực cho hệ sinh thái tài chính quốc tế.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh, thành phố xác định VIFC-DN không chỉ là nơi tập trung các tổ chức tài chính, mà hướng tới trở thành một nền tảng kết nối dòng vốn quốc tế với các cơ hội đầu tư của Việt Nam; một không gian phát triển các sản phẩm tài chính mới và một hệ sinh thái gắn kết tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh phát biểu khai mạc. (Ảnh: CÔNG VINH)

Với Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn triển khai, nền tảng pháp lý cho Trung tâm tài chính quốc tế đã từng bước được hình thành, tạo điều kiện cho sự tham gia của các ngân hàng, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, doanh nghiệp công nghệ tài chính, tổ chức cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và các nhà đầu tư trong nước, quốc tế.

Nhà đầu tư và doanh nghiệp hoạt động tại VIFC-DN được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi và tạo thuận lợi nhằm thúc đẩy hoạt động đầu tư, kinh doanh và thu hút nguồn nhân lực quốc tế.

Đáng chú ý, các dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên được áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 30 năm; chuyên gia, nhà quản lý quốc tế đủ điều kiện được miễn thuế thu nhập cá nhân đến hết năm 2030 và được hưởng thời hạn cư trú lên tới 10 năm cho bản thân và gia đình. Tiếng Anh được sử dụng trong hoạt động của trung tâm, không áp dụng hạn ngạch đối với lao động nước ngoài, đồng thời định hướng áp dụng đầy đủ các chuẩn mực IFRS và IAS trong báo cáo tài chính.

Các chuyên gia thảo luận tại diễn đàn. (Ảnh: CÔNG VINH)

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, sức cạnh tranh của một trung tâm tài chính quốc tế không chỉ nằm ở ưu đãi, mà quan trọng hơn là niềm tin vào khung pháp lý, tính minh bạch của thị trường, chất lượng quản trị và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế của nhà đầu tư.

Ông Hồ Kỳ Minh cho rằng, khung pháp lý chính là “hạ tầng vô hình” quan trọng nhất của một Trung tâm tài chính quốc tế. “Vì vậy, diễn đàn hôm nay có ý nghĩa rất thiết thực khi tập trung vào ba nhóm vấn đề lớn: xây dựng một khung pháp lý có tính cạnh tranh và phù hợp với thông lệ quốc tế; phát triển những lĩnh vực và sản phẩm tài chính có khả năng tạo lợi thế khác biệt cho Đà Nẵng; tăng cường kết nối dòng vốn quốc tế với quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam”, ông Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi về khung pháp lý đối với hoạt động tài chính và các lĩnh vực ưu tiên tại VIFC-DN; đồng thời, đi sâu vào tài chính xanh, thị trường tín chỉ carbon và cơ hội phát triển các sản phẩm tài chính bền vững tại VIFC-DN.

Bà Helen Brand, OBE - Tổng Giám đốc ACCA phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: CÔNG VINH)

Theo bà Helen Brand, OBE - Tổng Giám đốc ACCA, cam kết phát triển bền vững dài hạn, cùng với chương trình nghị sự về ESG, ngày càng trở thành một yếu tố có sức hút mạnh đối với các nhà đầu tư quốc tế, và Việt Nam đã nổi lên là một quốc gia có vai trò đáng kể và tầm nhìn dài hạn trong lĩnh vực này.

Ông Kevin Bruce Iwanaga, Cố vấn cấp cao về Chiến lược, Cơ quan điều hành VIFC-DN cho rằng VIFC-DN có cơ hội trở thành “phòng thí nghiệm cho nền tài chính tương lai của Việt Nam”.

Theo ông Kevin Bruce Iwanaga, để hiện thực hóa các định hướng, VIFC-DN cần xây dựng một lộ trình rõ ràng từ đổi mới, thử nghiệm đến triển khai ở quy mô thương mại. Điều đó đòi hỏi một môi trường pháp lý nhanh chóng và minh bạch; sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp; khả năng tiếp cận các ngân hàng, nhà đầu tư và đối tác công nghệ; cùng với hạ tầng số vững mạnh.

Ông Kevin Bruce Iwanaga, Cố vấn cấp cao về Chiến lược, Cơ quan điều hành VIFC-DN phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: CÔNG VINH)

Ông Kevin Bruce Iwanaga cho rằng: “Tài chính đang trở nên số hóa hơn, theo thời gian thực, dựa trên dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và ngày càng vượt qua các ranh giới quốc gia. So với các trung tâm tài chính quốc tế khác, VIFC-DN có thể tạo dựng lợi thế theo một cách khác: bằng tốc độ, đổi mới, tính linh hoạt trong quản lý và khả năng kết nối trực tiếp với nền kinh tế Việt Nam. Mục tiêu là đưa Đà Nẵng trở thành một trong những điểm đến hàng đầu tại châu Á để biến các sáng kiến tài chính thành những mô hình kinh doanh có khả năng mở rộng”.

Trong khuôn khổ của diễn đàn cũng đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA).