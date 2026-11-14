Đà Nẵng tạo đột phá chiến lược trong chuyển đổi số

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Dấu ấn từ Chiến dịch 100 ngày xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số

Ngay sau khi Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW, Ban Chỉ đạo 57 thành phố và UBND thành phố đã khẩn trương ban hành các kế hoạch hành động cụ thể. Với phương châm chỉ đạo xuyên suốt gắn liền với "Ba công khai" (công khai tiến độ, công khai trách nhiệm, công khai kết quả) theo Kế hoạch số 48-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã triển khai 50 nhiệm vụ trọng tâm thuộc 10 nhóm vấn đề một cách đồng bộ, quyết liệt. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã có sự đổi mới căn bản dựa trên dữ liệu thời gian thực. Hệ thống Bảng điều hành trực tuyến (Dashboard) theo dõi tiến độ tích hợp trên Trung tâm IOC thành phố và hệ thống của Trung ương đã giúp lãnh đạo thành phố giám sát sát sao từng nhiệm vụ. Đến nay, đối với nhóm 8 nhiệm vụ thành phố chủ trì, đã hoàn thành 4 nhiệm vụ, 4 nhiệm vụ còn lại đang được đôn đốc hoàn thành vượt tiến độ trước ngày 30-11-2026. Các nhiệm vụ phối hợp với bộ, ngành Trung ương cũng được triển khai nhịp nhàng, đúng định hướng.

Trong lĩnh vực hạ tầng số - một trong những điểm nghẽn lớn trước đây, Đà Nẵng đã ghi nhận những bước đột phá mạnh mẽ. Thành phố đã hoàn thành 100% việc xóa vùng lõm sóng tại các thôn, cụm dân cư, phối hợp đưa vào sử dụng 14 thiết bị viễn thông vệ tinh Starlink để phủ sóng triệt để tại 09/09 điểm trường học vùng sâu, vùng xa. Mạng 5G đã được phủ sóng đến 99% dân số và đạt 100% tại các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cảng biển. Đặc biệt, công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin được duy trì nghiêm ngặt với 100% hệ thống cấp độ 4 và phần lớn hệ thống cấp độ 3 được kết nối giám sát 24/7 với Trung tâm An ninh mạng quốc gia (Bộ Công an). Tổng nguồn vốn bố trí cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đạt hơn 1.967 tỷ đồng, chiếm 3,58% tổng chi ngân sách địa phương. Tỷ lệ giải ngân đạt kết quả tích cực, trong đó vốn đầu tư phát triển giải ngân đạt 72,8%. Các chính sách đãi ngộ nhân lực chuyên trách cũng đã được kịp thời triển khai, bổ sung dự toán kinh phí trực tiếp cho cán bộ tại các cơ quan, đơn vị và cấp xã.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước khi được Chính phủ tin tưởng giao thí điểm các đề án mang tầm chiến lược quốc gia: Thí điểm Sàn giao dịch dữ liệu gắn với Trung tâm tài chính quốc tế, Thí điểm Bản sao số đô thị (Digital Twin) và Đề án Blockchain thành phố. Việc thử nghiệm thành công phương tiện bay không người lái (UAV) phục vụ giao hàng, vận hành hiệu quả Khu Công viên phần mềm số 2 và phòng thí nghiệm đóng gói vi mạch bán dẫn Lab-Fab là những minh chứng sống động cho năng lực làm chủ công nghệ mới của thành phố.

Khắc phục hạn chế, siết chặt kỷ luật thực thi từ cơ sở

Bên cạnh những thành tựu toàn diện, cuộc họp cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng. Tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại các địa phương sau sắp xếp chưa đồng đều, vẫn còn một số xã, phường chưa hoàn thành việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 57, biến động về công cụ đánh giá trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong giai đoạn chuyển giao hệ thống đã ảnh hưởng tạm thời đến thứ hạng Bộ Chỉ số 766 của thành phố.

Tại cuộc họp, ông Hồ Quang Bửu yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành các mục tiêu kế hoạch trước ngày 30-11, đẩy mạnh khai thác cơ sở dữ liệu chuyên ngành kết nối đồng bộ với trung ương, đồng thời tăng cường vận động người dân sử dụng ứng dụng Da Nang Smart City và phát huy tối đa hiệu quả của các tổ công nghệ số cộng đồng. Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: "Mục tiêu cốt lõi và cuối cùng của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không nằm ở những con số báo cáo, mà là làm sao để người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thực sự được thụ hưởng những thành quả thiết thực nhất".

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng biểu dương tinh thần nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong thời gian qua. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu toàn hệ thống tập trung giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ tồn đọng trong năm 2026, khẩn trương kiện toàn các Ban Chỉ đạo 57 cấp xã còn chậm trễ, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện cho năm chiến lược 2027. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu đối với lãnh đạo các địa phương: "Các xã, phường cần chủ động trong công việc, khi gặp khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo thành phố hoặc liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên môn để được tháo gỡ. Tuyệt đối không có tình trạng chỉ phản ánh khó khăn mà không đề xuất giải pháp, hoặc báo cáo một đằng, thực hiện một nẻo". Trong thời gian đến, lãnh đạo thành phố kỳ vọng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân và doanh nghiệp, Đà Nẵng sẽ vững vàng tiến bước, khẳng định vị thế là đô thị thông minh, đổi mới sáng tạo hàng đầu, sẵn sàng tạo đà bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.