Đà Nẵng: Tạo động lực tăng trưởng từ thương mại điện tử và thanh toán số

Sáng 22/10, tại TP. Đà Nẵng, Sở Công Thương thành phố phối hợp với Trung tâm Giám sát chất lượng và phòng chống hàng giả tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy thương mại điện tử và thanh toán số - Động lực tăng trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng năm 2026”.

Hội thảo “Thúc đẩy thương mại điện tử và thanh toán số - Động lực tăng trưởng kinh tế TP. Đà Nẵng năm 2026”

Gắn kết đồng bộ thương mại điện tử với hạ tầng thanh toán và logistics

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Huỳnh Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Đà Nẵng cho biết, thành phố đang nỗ lực hướng đến mục tiêu kinh tế số đóng góp 27% GRDP và góp phần đạt mức tăng trưởng GRDP hai con số trong năm 2026.

Trong tiến trình đó, thương mại điện tử và thanh toán số có vai trò quan trọng trong mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả lưu thông, phân phối hàng hóa, cải thiện trải nghiệm người tiêu dùng và tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp. “Phát triển thương mại điện tử không chỉ là đưa hoạt động mua bán lên môi trường trực tuyến, mà còn cần gắn kết đồng bộ với thanh toán, logistics, quảng bá sản phẩm, chăm sóc khách hàng và năng lực quản trị kinh doanh”, ông Huỳnh Xuân Sơn nói.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương Đà Nẵng, thời gian qua, thành phố đã từng bước hình thành các nền tảng và phương thức kết nối cung cầu trên môi trường số như đã và đang triển khai đưa sản phẩm OCOP, đặc sản Đà Nẵng.. lên các nền tảng thương mại điện tử hiện có như: Grab, Shopee Food, Green SM, Mytour…

Cùng với đó, thành phố quan tâm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng mã QR và truy xuất nguồn gốc tại các điểm kinh doanh, từng bước hỗ trợ thương nhân quản lý giao dịch và thích ứng với phương thức kinh doanh hiện đại. Các hoạt động kết nối cung cầu, phiên chợ thương mại điện tử, thí điểm mô hình xã, phường thương mại điện tử và hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu các nền tảng quốc tế như Amazon Global Selling cũng góp phần nâng cao nhận thức, năng lực kinh doanh trực tuyến và khả năng tiếp cận thị trường mới.

Ông Huỳnh Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Đà Nẵng

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động thương mại điện tử và thanh toán số vẫn còn những khó khăn, thách thức cần được tháo gỡ như năng lực ứng dụng công nghệ, chuẩn hóa thông tin, hạ tầng số, nhân lực số còn nhiều hạn chế.

Để phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động thương mại điện tử và thanh toán số, lãnh đạo Sở Công Thương mong muốn cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, đơn vị cung cấp giải pháp và cộng đồng doanh nghiệp sẽ thảo luận, đưa ra những đề xuất giải pháp phát triển hệ sinh thái thương mại điện tử của thành phố theo hướng kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp, nền tảng số, dịch vụ thanh toán và logistics; chú trọng các giải pháp giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh dễ tiếp cận, dễ triển khai và có thể đo lường hiệu quả. Bên cạnh đó, trao đổi các giải pháp thúc đẩy thanh toán số an toàn, thuận tiện; thảo luận các mô hình ứng dụng thương mại điện tử gắn với du lịch, dịch vụ, quảng bá sản phẩm địa phương; chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, kiến nghị các nhiệm vụ ưu tiên, giải pháp phối hợp và lộ trình triển khai giai đoạn 2026-2030, xác định rõ vai trò của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức tín dụng, đơn vị công nghệ, nền tảng thương mại điện tử, doanh nghiệp logistics và cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực thi.

TS. Bùi Huy Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử, Bộ Công Thương

Năng suất và niềm tin số là điều kiện tăng trưởng

Chia sẻ với nội dung phát triển hệ sinh thái thương mại điện tử: Cơ hội tăng trưởng cho TP. Đà Nẵng, TS. Bùi Huy Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử, Bộ Công Thương, cho biết, Cục Thương mại điện tử đang được giao chủ trì xây dựng dự thảo “Đề án Phát triển hệ sinh thái thương mại điện tử tại Việt Nam”.

Theo dự thảo, hệ sinh thái thương mại điện tử Việt Nam sẽ được tổ chức theo mô hình mở, do Nhà nước kiến tạo, thông qua thể chế, chính sách và các điều kiện hỗ trợ phát triển; các chủ thể tham gia theo chức năng, năng lực và nhu cầu hợp tác.

Đối với TP. Đà Nẵng, đại diện Cục Thương mại điện tử khuyến nghị TP. Đà Nẵng tận dụng lợi thế sẵn có của thành phố về du lịch, dịch vụ, kinh tế đêm, logistics và các sản phẩm đặc trưng để phát triển hệ sinh thái thương mại điện tử gắn kết đồng bộ với toàn quốc. Bên cạnh đó, tích cực tham gia các chương trình đào tạo nguồn nhân lực, phối hợp với các sàn thương mại điện tử lớn và các cơ quan quản lý để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp địa phương.

Ngoài ra, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy thanh toán số an toàn và mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm OCOP, nông sản và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

TS. Nguyễn Đức Tài, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Theo TS. Nguyễn Đức Tài, Phó Tổng thư ký Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam, phát triển thương mại điện tử tại Đà Nẵng cần dựa trên giá trị gia tăng thực tế đóng góp vào GRDP thay vì chỉ chạy theo doanh số giao dịch thuần túy. Thành phố cần xây dựng khung đo lường liên ngành giữa Sở Công Thương và Thống kê để đánh giá chính xác tác động kinh tế theo từng lộ trình.

TS. Nguyễn Đức Tài khuyến nghị TP. Đà Nẵng thí điểm 3 chương trình trọng tâm để thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, gồm: Du lịch và dịch vụ tích hợp quy trình giới thiệu, đặt chỗ, thanh toán và chăm sóc khách hàng cho các cơ sở lưu trú, ăn uống, điểm tham quan nhằm tăng doanh thu thuần và bán thêm dịch vụ; hỗ trợ toàn diện các hợp tác xã, làng nghề, doanh nghiệp OCOP từ chuẩn hóa thông tin, bao bì đến mở rộng thị trường ngoài địa bàn; tăng năng lực quản trị số cho doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh thông qua việc triển khai các giải pháp đơn giản, chi phí hợp lý để quản lý đơn hàng, thanh toán số và kiểm soát tồn kho.

Đại diện Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam đưa ra 4 nhóm giải pháp chiến lược cho TP. Đà Nẵng gồm: Thúc đẩy thương mại số ưu tiên hàng OCOP, dịch vụ du lịch, B2B và dịch vụ số sáng tạo, tập trung đầu tư công vào khâu hạ tầng dùng chung; tích hợp trọn gói từ đặt hàng đến hóa đơn, ưu tiên độ an toàn và tốc độ đối soát; tận dụng kho bãi hiện có, giảm chi phí và ứng dụng AI trong quản trị; định danh người bán, minh bạch thông tin, bảo vệ bản quyền và xử lý tốt phản hồi của khách hàng.

Các đại biểu tham quan gian hàng triển lãm sản phẩm Đà Nẵng và sản phẩm, dịch vụ thanh toán số bên lề Hội thảo

Đáng chú ý, TS. Nguyễn Đức Tài nhấn mạnh, trong bối cảnh công nghệ phát triển, việc xây dựng và giữ vững niềm tin số từ người tiêu dùng là yếu tố cốt lõi để thương mại điện tử phát triển bền vững. “Niềm tin số của khách hàng ngày càng đóng vai trò quan trọng then chốt, là động lực và cứu cánh cho doanh nghiệp thúc đẩy lưu thông hàng hóa và tăng số lượng bán hàng”, TS. Nguyễn Đức Tài nói.

Tại Hội thảo “Thúc đẩy thương mại điện tử và thanh toán số - Động lực tăng trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng năm 2026” các đại biểu nhấn mạnh thương mại điện tử và thanh toán số là động lực cốt lõi giúp kinh tế số hướng tới mục tiêu đóng góp 27% GRDP năm 2026. Thành phố cần đồng bộ hóa hạ tầng logistics, ứng dụng AI, mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP, đồng thời xây dựng hệ sinh thái mở và củng cố niềm tin số cho người tiêu dùng.