Chiều 23/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình tiếp và làm việc với đại diện các Tập đoàn Karcher, Tập đoàn BUK (Cộng hòa Liên bang Đức) và Tập đoàn KHM (Trung Quốc) về việc nghiên cứu, đề xuất đầu tư dự án tại Khu kinh tế mở Chu Lai.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Lãnh đạo thành phố cùng các nhà đầu tư khảo sát Công ty TNHH Karcher Việt Nam Technology, cảng Chu Lai, Tập đoàn An An Hòa và khu đất dự kiến đầu tư của hai tập đoàn BUK, KHM tại Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp (xã Núi Thành). Sau chuyến khảo sát, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình chủ trì buổi làm việc với các tập đoàn nhằm trao đổi định hướng đầu tư tại Đà Nẵng. Tại đây, Karcher giới thiệu, kết nối hai đối tác BUK và KHM đến nghiên cứu đầu tư tại Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp, hướng đến hình thành hệ sinh thái sản xuất thiết bị làm sạch.

Đại diện Tập đoàn KHM cho biết dự kiến đầu tư nhà máy sản xuất mô tơ trên diện tích khoảng 10.000m², công suất 3 triệu sản phẩm/năm. Doanh nghiệp mong muốn được bố trí quỹ đất sạch, hoàn thành thủ tục đầu tư trong tháng 1/2027 và xây dựng nhà xưởng vào cuối năm 2027. Trong khi đó, Tập đoàn BUK đang nghiên cứu đầu tư nhà máy sản xuất linh kiện nhựa kỹ thuật cao phục vụ ngành công nghiệp phụ trợ, đồng thời đề nghị thành phố cung cấp thông tin về quy hoạch và chính sách hỗ trợ lĩnh vực này.

Đại diện Karcher cũng cho biết, sau hai giai đoạn đầu tư với tổng diện tích hơn 6,2ha tại Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp, tập đoàn dự kiến phát triển thêm các dòng sản phẩm mới và xây dựng trung tâm nghiên cứu, phát triển công nghệ (R&D).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình khẳng định tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành đã giải đáp những vấn đề nhà đầu tư quan tâm về thuế, hải quan, thuê đất, phát triển nguồn nhân lực và thủ tục đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình khẳng định Đà Nẵng sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài nghiên cứu, xúc tiến và triển khai dự án. Thành phố sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng, hỗ trợ nhà đầu tư xây dựng nhà máy, lưu thông hàng hóa và mở rộng sản xuất.