Đà Nẵng tăng trưởng cao, quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn đô thị

Ngày 23/10, UBND TP Đà Nẵng tổ chức họp báo quý III/2026, do ông Nguyễn Đức Bình, Chánh Văn phòng UBND thành phố, chủ trì, với sự tham dự của gần 100 phóng viên, nhà báo đang hoạt động trên địa bàn.

Thông tin tại buổi họp báo, bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính cho biết kinh tế - xã hội của TP Đà Nẵng 9 tháng đầu năm 2026 đạt nhiều kết quả khởi sắc.

Theo đó, GRDP quý III ước tăng 11,83%, cao nhất từ đầu năm; tính chung 9 tháng ước tăng 10,31%, cao hơn mức tăng chung của cả nước. Quy mô nền kinh tế 9 tháng ước đạt 264.569 tỷ đồng, tăng thêm gần 34.084 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục là động lực tăng trưởng chính với doanh thu lưu trú, ăn uống và lữ hành ước đạt 56.973 tỷ đồng (tăng 25,42%); tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 7,4 tỷ USD.

Ông Trương Hồng Giang thông tin tại buổi họp báo

Ấn tượng là công tác thu ngân sách nhà nước 9 tháng đã vượt dự toán năm. Tính đến ngày 30/9/2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 70.437 tỷ đồng, bằng 106,2% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 76% so với cùng kỳ.

Giải ngân vốn đầu tư công cũng được tập trung chỉ đạo quyết liệt; tính đến hết ngày 15/10/2026 đạt 13.564,387 tỷ đồng (bằng 78,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Lũy kế đến ngày 20/9/2026, thành phố thu hút 187,6 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư trong nước đăng ký mới và tăng thêm.

Những kết quả trên tạo thêm dư địa để Đà Nẵng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, cùng với yêu cầu duy trì đà tăng trưởng, nhiều vấn đề dân sinh, môi trường và quản trị đô thị cũng đang đặt ra yêu cầu phải xử lý quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả hơn.

Cũng tại họp báo, thông tin về dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2026 thu hút sự quan tâm của báo chí. Ông Trương Hồng Giang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, cho biết việc sắp xếp được nghiên cứu nhằm bảo đảm các tiêu chí về diện tích tự nhiên, quy mô dân số, tổ chức không gian phát triển và nâng cao hiệu quả quản trị, phục vụ người dân.

Theo Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, việc sắp xếp tập trung vào 4 nhóm.

Trong đó, nhóm thứ nhất là các phường, xã chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích tự nhiên theo quy định.

Nhóm thứ hai hướng đến hình thành các đơn vị hành chính cấp xã có tính chất hạt nhân, giữ vai trò động lực, dẫn dắt và tạo sức lan tỏa trong phát triển kinh tế - xã hội.

Nhóm thứ ba là các đơn vị gắn với khu kinh tế đặc biệt và những khu vực có tiềm năng, lợi thế nổi trội.

Nhóm thứ tư hướng đến hình thành các đơn vị hành chính cấp xã theo mô hình xã hội chủ nghĩa, phù hợp với định hướng phát triển, yêu cầu quản trị đô thị và đặc điểm thực tiễn của thành phố.

Quang cảnh họp báo tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026 của UBND TP Đà Nẵng, ngày 23/10.

TP Đà Nẵng được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở hợp nhất TP Đà Nẵng cũ và tỉnh Quảng Nam. Thành phố có diện tích tự nhiên gần 12.000km2, dân số hơn 3 triệu người, với 94 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 23 phường, 70 xã và đặc khu Hoàng Sa.

Trên cơ sở Kết luận số 76 của Ban Chấp hành Trung ương và chương trình hành động của Thành ủy, UBND thành phố đã chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng dự thảo đề án. Theo ông Giang, dự thảo đã được báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tại Hội nghị lần thứ 5; Thành ủy cũng đã ban hành Nghị quyết số 20 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Ông Nguyễn Đức Bình, Chánh Văn phòng UBND thành phố, nhấn mạnh đề án hiện vẫn trong quá trình xây dựng, lấy ý kiến và hoàn thiện nên chưa thể công bố chính xác phương án sắp xếp hoặc tên gọi cụ thể của các xã, phường. Quy trình thực hiện phải trải qua nhiều bước, từ thẩm định chuyên môn, xem xét của cấp có thẩm quyền đến lấy ý kiến nhân dân, tiếp thu, hoàn thiện trước khi trình cấp Trung ương xem xét, phê duyệt.

Cũng tại họp báo, giải đáp tình trạng thu gom rác thải sinh hoạt chưa bảo đảm yêu cầu, để xảy ra ùn ứ tại một số khu dân cư, tuyến đường và khu vực công cộng, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và chất lượng sống của người dân như Báo CAND đã có thông tin phản ánh.

Bà Đoàn Thị Kim Anh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng cho rằng tình trạng thu gom rác còn bất cập xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có ý thức chấp hành của một bộ phận người dân, hộ kinh doanh; năng lực nhân lực, phương tiện của các đơn vị dịch vụ; hạ tầng thu gom, tập kết chưa đồng bộ; công tác quản lý, giám sát ở một số địa bàn còn hạn chế và việc xử lý vi phạm chưa đủ sức răn đe.

Công khai thời gian, lộ trình thu gom rác để người dân theo dõi, giám sát là một trong những giải pháp Đà Nẵng tập trung triển khai nhằm chấn chỉnh bất cập.

Đáng chú ý, theo báo cáo của Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng, khối lượng rác thu gom bình quân khoảng 1.250 tấn/ngày, trong đó phương tiện cơ giới đảm nhận khoảng 65%, tương đương 812 tấn; phần còn lại vẫn phụ thuộc vào phương tiện thô sơ. Tại các khu vực có hẻm nhỏ, ngõ hẹp, xe chuyên dụng khó tiếp cận, trong khi việc bố trí điểm tập kết và tổ chức lịch thu gom chưa thực sự phù hợp ở một số nơi.

Áp lực còn đến từ hạ tầng xử lý chất thải. Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn đang tiếp nhận lượng rác lớn, trong bối cảnh nhu cầu xử lý tiếp tục gia tăng.

Trước thực tế này, thành phố yêu cầu UBND các xã, phường công khai địa điểm, khung giờ và lộ trình thu gom để người dân biết, thực hiện và giám sát; rà soát, xóa bỏ các điểm tập kết rác tự phát; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi đổ rác không đúng quy định, trong đó có việc ứng dụng hệ thống camera giám sát.

Về lâu dài, Đà Nẵng đang xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, dự kiến trình UBND thành phố trong tháng 12/2026. Giai đoạn 2026-2030, thành phố tập trung hoàn thiện quy hoạch quản lý chất thải rắn, nâng cấp hạ tầng xử lý tại Khánh Sơn và khu vực phía Nam, đồng thời thúc đẩy các giải pháp giảm chôn lấp, tăng tái chế và xử lý rác bằng công nghệ hiện đại.

Đáng chú ý, dự án Nhà máy xử lý rác thải và phát điện tại Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam, xã Núi Thành, đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng vốn 2.184 tỷ đồng, công suất xử lý 1.215 tấn/ngày và công suất phát điện 15 MW. Đây là một trong những dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực xử lý chất thải, giảm áp lực lên các khu xử lý hiện hữu và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Đối với lĩnh vực công nghiệp, Đà Nẵng sẽ tháo gỡ khó khăn cho các ngành có mức tăng trưởng thấp và doanh nghiệp có doanh thu từ 500 tỷ đồng trở lên; hoàn thành thủ tục, lựa chọn nhà đầu tư 5 cụm công nghiệp trong năm 2026, đồng thời công bố danh mục quỹ đất khu công nghiệp đủ điều kiện tiếp nhận dự án đầu tư trong tháng 11-2026.

Đà Nẵng cũng đôn đốc tiến độ các dự án lớn như bến container cảng Liên Chiểu, hạ tầng và nhà ga Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân, Bana Complex, Danang Downtown và Trung tâm thương mại Aeon Mall Đà Nẵng Hòa Xuân.

Trong lĩnh vực nhà ở xã hội, Đà Nẵng phấn đấu khởi công 5 dự án với khoảng 3.164 căn và hoàn thành 3 dự án với khoảng 2.370 căn; tập trung tháo gỡ khó khăn để tái khởi động các dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước, Cocobay và DAP.

Để tạo thêm động lực phát triển, Đà Nẵng tập trung triển khai Quy hoạch chung đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075; hoàn thiện Đề án hình thành các khu kinh tế đặc biệt và Đề án điều chỉnh Quyết định thành lập, mở rộng Khu thương mại tự do trong tháng 11-2026; phấn đấu khởi công Khu thương mại tự do tại vị trí số 3 và số 4 trong tháng 12-2026.

Về tài chính - ngân sách, Đà Nẵng tăng cường quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu, nuôi dưỡng nguồn thu ổn định từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch. Việc rà soát, xử lý, đưa vào khai thác trụ sở, nhà đất và tài sản công dôi dư sau sắp xếp phải hoàn thành trước ngày 15/12/2026.