Đà Nẵng: Tăng tốc xóa nhà tạm, nhà dột nát trước mùa mưa bão

Sau lễ khởi công, các lực lượng thi công giúp tháo dỡ nhà cũ, làm sạch mặt bằng để xây dựng nhà mới cho hộ bà Ngô Thị Đa. Ảnh: MT.

Sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà của gia đình bà Trương Thị Ngọc Liên, ở xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng đang hoàn thiện. Ngôi nhà bà Liên được xây dựng đầy đủ phòng khách, phòng ngủ, bếp và nhà vệ sinh, bảo đảm sinh hoạt cho 4 thành viên.

Bà Liên cho biết, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, kinh tế chủ yếu dựa vào đồng lương công nhân của con gái. Nhờ sự hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tây Hồ, gia đình mới có điều kiện xây dựng mái ấm kiên cố.

Tại xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng, chính quyền địa phương đang khẩn trương tháo dỡ nhà cũ, xây dựng nhà mới cho bà Ngô Thị Đa, ở thôn Phong Thử. Bà Đa tuổi cao, sống cùng con gái đơn thân trong căn nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng, ngôi nhà của bà Đa được đơn vị trên địa bàn thành phố hỗ trợ 100 triệu đồng.

Ông Nguyễn Chánh Thiện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Điện Bàn Tây cho biết, địa phương vận động thêm các nhà hảo tâm hỗ trợ vật liệu, huy động đoàn thể và người dân đóng góp ngày công, phấn đấu hoàn thành nhà trong tháng 12/2026.

Năm 2026, xã Điện Bàn Tây có 6 hộ được hỗ trợ về nhà ở, gồm 3 hộ xây mới và 3 hộ sửa chữa. Đến cuối tháng 10, địa phương đã hoàn thành 2/3 nhà xây mới và 3/3 nhà sửa chữa.

Chính quyền xã Tây Hồ hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho người dân hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: MT.

Tại xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng. trong tổng số 27 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở năm 2026, địa phương đã bàn giao 9 căn, gồm 5 nhà xây mới và 4 nhà sửa chữa. Các công trình còn lại đang được đôn đốc triển khai, phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch.

Theo Kế hoạch số 401/KH-UBND của UBND TP Đà Nẵng, giai đoạn 2026-2027, TP Đà Nẵng cần xóa 5.757 nhà tạm, nhà dột nát với tổng kinh phí dự kiến 497,5 tỷ đồng. Trong đó, năm 2026 phấn đấu huy động 89,4 tỷ đồng hỗ trợ 843 căn; năm 2027 huy động 108,1 tỷ đồng hỗ trợ 1.206 căn.

Đối tượng thụ hưởng không chỉ có hộ nghèo, cận nghèo mà còn gồm gia đình chính sách, người có công, thân nhân liệt sĩ và các trường hợp đặc biệt khó khăn. Nhiều hộ ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số gặp trở ngại do địa hình chia cắt, giao thông khó khăn, chi phí vận chuyển vật liệu cao; một số trường hợp còn vướng đất đai, mặt bằng và thiếu kinh phí đối ứng.

Lãnh đạo xã Điện Bàn Tây thăm hỏi hộ gia đình bà Ngô Thị Đa. Ảnh: MT.

Mới đây, UBND TP Đà Nẵng tiếp tục ban hành Công văn số 10886/UBND-ĐTĐT, yêu cầu các xã, phường, đặc khu rà soát đầy đủ đối tượng, xây dựng tiến độ thực hiện cụ thể đối với từng hộ; kịp thời tháo gỡ vướng mắc về đất đai, huy động nguồn lực xã hội hóa và lực lượng tại chỗ hỗ trợ các gia đình khó khăn.

Thành phố cũng yêu cầu phân công cán bộ theo dõi từng trường hợp, thường xuyên kiểm tra chất lượng công trình, bảo đảm việc nghiệm thu, bàn giao đúng quy định. Qua đó, giúp các hộ dân sớm có nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống, nhất là trước mùa mưa bão cuối năm.