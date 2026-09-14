Đà Nẵng tăng tốc xây dựng địa bàn không ma túy

Quang cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Công Thanh - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo các ban của HĐND thành phố, các sở, ngành liên quan. Về phía Công an TP Đà Nẵng có Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an thành phố cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ.

Buổi làm việc do đồng chí Lương Công Tuấn- Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP làm trưởng đoàn

Báo cáo tại buổi làm việc, địa diện Công an thành phố cho biết, đến nay toàn thành phố có 38/94 xã, phường, đặc khu đạt tiêu chí “không ma túy”. Thành phố phấn đấu đến năm 2026 có ít nhất 40% số xã, phường, đặc khu đạt chuẩn và hoàn thành mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2028.

Để thực hiện mục tiêu trên, Công an TP Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy; quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; nâng cao hiệu quả cai nghiện, quản lý sau cai và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

Đại tá Nguyễn Hà Lai- Phó Giám đốc Công an TP phát biểu tại buổi làm việc

Từ ngày 15-12-2025 đến nay, lực lượng Công an thành phố đã phát hiện, bắt giữ 853 vụ với 1.455 đối tượng phạm tội về ma túy, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, các đối tượng ngày càng lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội, với 68,4% số vụ việc có yếu tố liên quan đến môi trường mạng.

Trước tình hình đó, Công an TP Đà Nẵng đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, tập trung bóc gỡ các đường dây, ổ nhóm tội phạm. Công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm về ma túy được thực hiện nghiêm túc, đạt tỷ lệ 100%. Qua điều tra mở rộng, lực lượng chức năng đã làm rõ 528 vụ với 897 đối tượng, thu hồi hơn 1,6 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng- Phó Giám đốc Công an TP, thành viên Đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc

Song song với công tác đấu tranh, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xét nghiệm hơn 50.000 trường hợp, phát hiện 3.592 trường hợp dương tính với chất ma túy; đưa 219 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc và 663 trường hợp tham gia cai nghiện tự nguyện. Hiện toàn thành phố đang quản lý 4.919 người liên quan đến ma túy, gồm người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện và người sau cai nghiện.

Công tác cai nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng tiếp tục được chú trọng. Hiện hai cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn đang quản lý 1.232 học viên; đã hoàn thành quá trình cai nghiện cho 582 trường hợp. Công an thành phố phối hợp các sở, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người sau cai nghiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng, học nghề, tìm kiếm việc làm nhằm giảm nguy cơ tái nghiện.

Tại buổi làm việc, Công an thành phố cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc như công tác quản lý người sau cai còn nhiều thách thức; hoạt động điều trị bằng Methadone chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; lực lượng trực tiếp làm công tác phòng, chống ma túy ở cơ sở còn mỏng; việc hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm cho người sau cai nghiện còn bất cập.

Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Công Thanh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Công an thành phố trong triển khai mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Công Thanh - Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Công an thành phố trong triển khai mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy. Đồng chí nhấn mạnh, sau sáp nhập, địa bàn thành phố rộng hơn, trải dài từ đô thị đến miền núi, biên giới, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm ma túy. Vì vậy, bên cạnh vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, cần có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Trưởng Đoàn giam sát kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lương Công Tuấn- Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền và những nỗ lực của lực lượng Công an trong thực hiện lộ trình xây dựng “xã, phường, đặc khu không ma túy”. Đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân; nhân rộng các mô hình hiệu quả; phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể và quần chúng nhân dân trong phát hiện, tố giác tội phạm ma túy.

Liên quan việc triển khai Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 14-3-2026 của HĐND thành phố về mức chi đặc thù hỗ trợ lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy, đồng chí Lương Công Tuấn nhấn mạnh đây là chính sách có ý nghĩa thiết thực, góp phần động viên lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ. Ban Pháp chế HĐND thành phố sẽ tổng hợp các kiến nghị của sở, ngành, địa phương để đề xuất tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện mục tiêu xây dựng TP Đà Nẵng không ma túy.

X.SƠN