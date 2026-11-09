Đà Nẵng: Tăng tốc thi công loạt cầu kết nối quốc lộ, vượt sông Thu Bồn, Vu Gia

Dự án đường nối từ quốc lộ 14H đến ĐT609C có chiều dài 6km, tổng mức đầu tư hơn 378 tỷ đồng từ ngân sách TP Đà Nẵng, trong đó hạng mục cầu sông Thu có chiều dài 0,9km. Cầu sông Thu đã thông xe kỹ thuật ngày 23/3/2025, nhưng đường dẫn vẫn trong quá trình hoàn thiện hạng mục ATGT.

Ghi nhận của PV Báo Xây dựng ngày 7/11, tuyến đường dẫn cầu Sông Thu đã thảm nhựa 2 lớp và kẻ vạch đường, cùng với đó, các đơn vị thi công đang hoàn thiện phần mương dẫn nước và hạng mục ATGT để chính thức hoàn thành trong tháng 11/2026.

Ghi nhận tại công trường thi công đường dẫn cầu An Bình, nhà thầu đã tích cực thi công mặt đường dẫn sau thời gian chờ lún. Được biết, cầu An Bình nằm trong dự án Đường nối từ ĐT.609C đến quốc lộ 14B có tổng mức đầu tư 550 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 440 tỷ đồng. Chiều dài toàn tuyến là 3,93km, trong đó cầu An Bình bắc qua sông Vu Gia dài hơn 1.060m, là công trình vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (chủ đầu tư), dự án hiện cơ bản hoàn thành. Công trình cầu đã hoàn thành tháng 4/2026, tuy nhiên còn vướng một số vị trí trụ điện trên tuyến đang triển khai xử lý và hoàn thiện toàn bộ dự án đúng tiến độ vào tháng 12/2026.

Hiện đoạn từ Km 3+528 - Km 3+802 dài 275m đang dỡ tải từ ngày 28/10 để thi công các hạng mục tiếp theo nối với QL14B, dự kiến hoàn thành trước 31/12.

Theo ghi nhận, trong ngày 7/11, thời tiết tại công trình thuận lợi nên nhà thầu tiếp tục triển khai hạng mục lu lèn mặt đường, các hạng mục kè và lan can đảm bảo ATGT cũng được khẩn trương tiến hành.

Đoạn đường nối với quốc lộ 14B đã được thảm nhựa hoàn thiện. Tuy nhiên vẫn đang được nhà thầu rào chắn để lắp lan can và thực hiện hạng mục ATGT.

Tại công trình dự án cầu Văn Ly và đường dẫn có tổng chiều dài 7,78km với hạng mục cầu chính Văn Ly dài 460m (rộng 9m, mặt đường rộng 8m), thiết kế vĩnh cửu bắc qua sông Thu Bồn. Công trình có tổng mức đầu tư 575 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 420 tỷ đồng, ngân sách địa phương 155 tỷ đồng.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (chủ đầu tư), dù công tác bàn giao mặt bằng chậm và các khó khăn khách quan , nhưng chủ đầu tư vẫn quyết tâm chỉ đạo nhà thầu triển khai, đảm bảo kế hoạch đến 31/12 thông xe kỹ thuật, thảm bê tông nhựa trên toàn tuyến, giúp người dân thuận tiện trong việc đi lại, đảm bảo an toàn mùa mưa lũ.

Chủ đầu tư cũng đề nghị Điện lực Đà Nẵng sớm di dời toàn bộ hệ thống điện trung - hạ thế để nhà thầu triển khai thi công các hạng mục được thuận lợi.