Đà Nẵng tăng tốc phát triển nhà ở xã hội

Nguồn cung từng bước gia tăng

Mới đây, UBND TP. Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao Công ty TNHH First Living làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội tập trung tại phường Ngũ Hành Sơn. Dự án có diện tích khoảng 6ha, tổng vốn đầu tư hơn 4.185 tỷ đồng, dự kiến cung cấp khoảng 3.230 căn hộ. Trong đó, có 2.907 căn để bán và 323 căn cho thuê. Chủ đầu tư dự kiến hoàn tất thủ tục đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng trong năm 2026; thời gian thực hiện dự án khoảng 44 tháng.

Nhiều dự án nhà ở xã hội đang triển khai xây dựng tại TP. Đà Nẵng (Ảnh: PV)

Cùng với đó, Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa thông báo 347 căn hộ tại dự án Nhà ở xã hội Khu dân cư An Hòa - Sun Home đủ điều kiện bán và cho thuê, gồm 221 căn để bán và 126 căn cho thuê.

Trong khi đó, ngày 9/10/2026, TP. Đà Nẵng thông báo mở bán 110 căn hộ tại khối nhà B1, B1A thuộc dự án Khu chung cư nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh cho người đang thuê.

Trước đó, Sở Xây dựng công bố tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua 277 căn hộ tại khu đất B4-1, B4-2 thuộc khu tái định cư Hòa Hiệp 4. Những dự án này góp phần bổ sung nguồn cung thực tế, tạo thêm lựa chọn cho người có nhu cầu nhà ở phù hợp khả năng tài chính.

Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, giai đoạn 2026-2030, Đà Nẵng đang triển khai thủ tục đối với 44 dự án nhà ở xã hội, quy mô khoảng 39.541 căn hộ.

Thông tin từ Sở Tài chính cho biết, hiện có 9 dự án nhà ở xã hội đang thi công, gồm 3 dự án chuyển tiếp từ năm 2025 và 6 dự án triển khai trong năm 2026. Một số công trình có quy mô đáng chú ý như nhà ở xã hội tại khu tái định cư Hòa Hiệp 4, với 1.476 căn, khu chung cư số 5 thuộc khu B - khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ với 1.040 căn và nhà ở xã hội Bắc Hòa Khánh với 963 căn.

Đáng chú ý, Đà Nẵng đã phê duyệt danh mục 113 khu đất, tổng diện tích khoảng 390ha, dự kiến phát triển khoảng 101.000 căn hộ. Quỹ đất này tạo dư địa quan trọng để mở rộng nguồn cung trong những năm tới. Đồng thời giúp Đà Nẵng chủ động hơn trong quy hoạch và phân bổ nhà ở theo nhu cầu dân cư, lao động.

Đa dạng lựa chọn, hướng đến an cư bền vững

Bên cạnh phát triển nhà ở xã hội để bán, Đà Nẵng đang chú trọng nhà ở cho thuê, nhà ở công nhân và nhà ở dành cho các nhóm có nhu cầu đặc thù. Đây là hướng đi cần thiết trong bối cảnh không phải người lao động nào cũng đủ khả năng tích lũy để mua nhà, nhất là những người mới lập nghiệp hoặc làm việc tại các khu công nghiệp.

Theo thống kê, Trung tâm Quản lý và khai thác nhà đang quản lý, bố trí cho thuê hơn 12.665 căn hộ chung cư và phòng ký túc xá sinh viên thuộc sở hữu nhà nước. Khoảng 95% quỹ nhà ở xã hội thuộc tài sản công đã được bố trí cho người có công với cách mạng, hộ giải tỏa, hộ nghèo, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và sinh viên.

Dự án nhà ở xã hội Hòa Phước đang trong giai đoạn đẩy nhanh khâu tổ chức thống kê, giải tỏa đền bù phục vụ xây dựng (Ảnh: PV)

Cùng với việc mở rộng nguồn cung, Đà Nẵng yêu cầu các chủ đầu tư tăng cường nhân lực, vật tư, máy móc để đẩy nhanh tiến độ các công trình đang thi công, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội được Chính phủ giao trong năm 2026, gần 5.000 căn hộ. Thành phố dự kiến tiếp tục khởi công 5 dự án với khoảng 3.164 căn từ nay đến cuối năm 2026.

Để thị trường phát triển hiệu quả, tiến độ dự án và khả năng tiếp cận nhà ở của người dân cần được quan tâm song hành. Việc công khai thông tin, tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ đúng quy định, bảo đảm minh bạch về đối tượng thụ hưởng giúp hạn chế tình trạng người có nhu cầu thực khó tiếp cận nhà ở xã hội.

Với quy mô các dự án đang triển khai cùng quỹ đất được chuẩn bị cho giai đoạn dài hạn, Đà Nẵng đang từng bước hình thành nguồn cung nhà ở xã hội có tính liên tục hơn. Khi các dự án được triển khai đúng tiến độ, đa dạng về hình thức mua, thuê và phù hợp với khả năng chi trả, nhà ở xã hội vừa góp phần bảo đảm an sinh vừa hỗ trợ thành phố ổn định lực lượng lao động, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế bền vững.