Đà Nẵng tăng tốc giải ngân vốn nông thôn mới

Xã Chiên Đàn đã tạo được sự đồng thuận lớn trong nhân dân khi triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Ảnh: PHAN VINH

Đồng thuận để giữ tiến độ

Ở thôn Khánh Thịnh (xã Chiên Đàn), ông Nguyễn Hoàng Mai là một trong những hộ bàn giao đất khi tuyến đường qua khu dân cư được mở rộng. Gia đình ông hiến hơn 400m² đất, tháo dỡ tường rào cùng hàng chục cây cau để tạo mặt bằng thi công.

Tuyến đường trước đây rộng khoảng 3m, sau đầu tư được mở rộng lên 7,5m. “Đường rộng, đi lại thuận lợi thì người dân được hưởng trước tiên. Gia đình tôi thống nhất bàn giao phần đất bị ảnh hưởng để công trình sớm hoàn thành, bà con đi lại an toàn hơn”, ông Mai chia sẻ.

Trong những tháng cuối năm, tranh thủ thời tiết còn đang thuận lợi, xã Chiên Đàn đã đẩy mạnh triển khai nhiều dự án đầu tư công. Ảnh: PHAN VINH

Từ câu chuyện ở Khánh Thịnh, Chiên Đàn đang áp dụng cách làm này trên nhiều tuyến. Sau khi thành lập, xã có địa bàn rộng, hạ tầng dân sinh nhiều nơi xuống cấp, trong khi ngân sách còn hạn chế.

Ông Lê Văn Ninh, Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn, cho biết địa phương đang triển khai 18 tuyến giao thông cần mở rộng, chỉnh tuyến. Ngân sách Nhà nước đầu tư xây dựng và hỗ trợ di dời vật kiến trúc, phần đất bị ảnh hưởng được vận động người dân tự nguyện hiến. Đến nay, khối lượng thực hiện các tuyến đạt trên 80%, một số tuyến đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Ban đầu việc vận động rất khó vì đất đai gắn với mỗi gia đình. Xã phải gặp gỡ, phân tích để bà con thấy rõ lợi ích sau khi công trình hoàn thành. Khi một số tuyến đưa vào sử dụng, người dân nhìn thấy sản phẩm thì sự đồng thuận cao hơn, tạo điều kiện cho các phần việc tiếp theo. Ông Lê Văn Ninh, Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn

Theo báo cáo tháng 10, kế hoạch đầu tư công năm 2026 của Chiên Đàn có 32 công trình. Trong đó, 1 công trình đã quyết toán, 1 công trình hoàn thành nghiệm thu nhưng chưa quyết toán, 8 công trình hoàn thành toàn bộ khối lượng nhưng chưa nghiệm thu và 22 công trình đang thi công.

Một số công trình đầu tư công đang gấp rút hoàn thiện những phần việc cuối cùng để đưa vào nghiệm thu. Ảnh: PHI THÀNH

Tổng vốn đã giải ngân đạt 39,4 tỷ đồng trong hơn 49 tỷ đồng được giao, tương ứng 80,4%. Riêng vốn đầu tư công nông thôn mới kéo dài và năm 2026 được bố trí 5,522 tỷ đồng, đã giải ngân 3,524 tỷ đồng, đạt 63,82%.

Phần vốn sự nghiệp kéo dài đạt tỷ lệ giải ngân 97%, trong khi vốn sự nghiệp năm 2026 mới giải ngân được 414 triệu đồng trên tổng số 3,5 tỷ đồng, đạt 12%. Xã đang đẩy nhanh việc nghiệm thu, quyết toán và phấn đấu hoàn thành giải ngân vào cuối năm nay.

[VIDEO] - Lãnh đạo xã Chiên Đàn chia sẻ về việc tranh thủ sự đồng thuận của người dân để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia:

Tạo bứt phá khi vốn về muộn

Trong khi đó, xã Duy Xuyên đang ở chặng nước rút để đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026. Qua rà soát, xã hiện đạt 5/10 tiêu chí và 40/47 chỉ tiêu; những phần việc còn lại tập trung vào quy hoạch, môi trường, hạ tầng và các yêu cầu sau sắp xếp.

Theo ông Phạm Hoàng Hoanh, Trưởng phòng Kinh tế xã Duy Xuyên, nguồn vốn đầu tư và vốn sự nghiệp được phân bổ về địa phương vào cuối tháng 7, đầu tháng 8. Thời gian còn lại ngắn khiến xã phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục, phân bổ vốn và tổ chức thi công khá gấp.

Xã Duy Xuyên đến nay đã đạt 5/10 tiêu chí và 40/47 chỉ tiêu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ảnh: PHI THÀNH

“Địa bàn sau sắp xếp rộng, bộ máy mới vận hành, một số tiêu chí mới được ban hành nên công việc dồn nhiều trong thời gian ngắn. Khi nguồn vốn về, địa phương phải khẩn trương hoàn thiện pháp lý, thông qua danh mục và phân bổ cho từng công trình để giữ tiến độ”, ông Hoanh cho biết.

Năm 2026, Duy Xuyên được bố trí hơn 28,9 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới và 5 tỷ đồng vốn sự nghiệp. Hai nguồn vốn đã được phân bổ cho các công trình, nhiệm vụ cụ thể.

Đến cuối tháng 10/2026, vốn đầu tư đã giải ngân hơn 19,4 tỷ đồng, đạt 67,1%, trong khi vốn sự nghiệp mới đạt hơn 1,54 tỷ đồng, tương ứng 30,8%. Hơn 20 trong tổng số 26 công trình đầu tư đã được khởi công.

Tuyến đường tại thôn An Thành, xã Duy Xuyên được trải thảm nhựa khang trang. Ảnh: Địa phương cung cấp

Sau sắp xếp, Duy Xuyên có diện tích khoảng 125,78km², dân số hơn 32.000 người. Nhu cầu giao thông, thủy lợi và công trình phục vụ sản xuất trải trên địa bàn rộng, trong khi nguồn lực có giới hạn.

Xã đang lồng ghép vốn đầu tư công với nguồn nông thôn mới, giảm nghèo và các nguồn sự nghiệp. Hiện 100% đường xã đạt chuẩn, 100% đường thôn được cứng hóa và khoảng 96,8% diện tích đất sản xuất nông nghiệp chủ động tưới, tiêu.

Chúng tôi đã phân bổ vốn được giao và bám tiến độ công trình. Những dự án kéo dài sang năm 2027 được tính toán phù hợp với vốn năm 2026. Địa phương yêu cầu đơn vị thi công khắc phục khó khăn do thời tiết, tăng khối lượng để đủ điều kiện nghiệm thu, thanh toán. Ông Phạm Hoàng Hoanh, Trưởng phòng Kinh tế xã Duy Xuyên

Từ nay đến cuối năm, Duy Xuyên tập trung đẩy nhanh các công trình đã khởi công, hoàn thiện thủ tục và phấn đấu giải ngân hết nguồn vốn được giao. Tiến độ thanh toán bám sát khối lượng thực tế và khả năng hoàn thành từng công trình.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Duy Xuyên đang được gấp rút triển khai đồng bộ, kể cả những dự án giao thông nội đồng. Ảnh: PHI THÀNH

Tại cuộc họp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công liên quan đến các chương trình mục tiêu quốc gia vào giữa tháng 9/2026, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng yêu cầu các địa phương tập trung xử lý điểm nghẽn, lấy kết quả giải ngân làm căn cứ đánh giá, xếp loại cán bộ cuối năm.

Đến cuối quý III vừa qua, vốn kế hoạch năm 2026 mới giải ngân 40,7/977,8 tỷ đồng, đạt 4,2%. Nguồn vốn giai đoạn 2021 - 2025 chuyển sang năm 2026 giải ngân 480/1.352 tỷ đồng, đạt 35,5%. Có 18 địa phương và 2 ban quản lý giải ngân dưới 30%. Tổng vốn chưa giải ngân của khối xã, phường lúc này khoảng 774 tỷ đồng. Riêng 15 xã có số dư cao nhất chiếm 448,24 tỷ đồng, hơn 57%.

[VIDEO] - Đại diện UBND xã Duy Xuyên chia sẻ về quyết tâm thực hiện giải ngân vốn đầu tư công chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới:

Sau một tháng tập trung tháo gỡ, tiến độ đã có chuyển biến tích cực. Đến ngày 9/10, tổng kế hoạch vốn được theo dõi là 2.367 tỷ đồng, đã giải ngân 860 tỷ đồng, đạt 36,36%, tăng 118,735 tỷ đồng. Trong số này, vốn giai đoạn 2021 - 2025 kéo dài sang năm 2026 đã giải ngân 599/1.340 tỷ đồng, đạt 44,76%. Vốn kế hoạch năm 2026 giải ngân 223/870 tỷ đồng, đạt 25,71%.

Qua rà soát 87 công trình, dự án gặp khó khăn, thành phố đã tháo gỡ để 78 dự án tiếp tục thi công, dừng và điều chuyển vốn 7 dự án, còn 2 dự án liên quan khiếu kiện tiếp tục được xử lý. Có 66/83 địa phương ghi nhận tỷ lệ giải ngân tăng lên.

UBND thành phố yêu cầu từng địa phương, chủ đầu tư lập tiến độ giải ngân chi tiết đến ngày 31/12/2026, kịp thời điều chuyển vốn ở những dự án không còn khả năng thực hiện và ưu tiên công trình thiết yếu tại miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đà Nẵng hiện có 70 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới, trong đó thành phố tập trung hỗ trợ 9 xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2026. Đến quý III/2026, có 6 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí, còn 64 xã đạt dưới 5 tiêu chí, bình quân khoảng 2 tiêu chí mỗi xã.

Ngày 23/10/2026, Quyết định số 4885/QĐ-UBND có hiệu lực, thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026/2035 do Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban, giao nhiệm vụ theo dõi tiến độ, giải ngân, điều phối nguồn lực và xử lý những vướng mắc liên ngành.

Ngày 30/10/2026, UBND thành phố tiếp tục ban hành Kế hoạch số 554/KH-UBND, yêu cầu các sở, ngành, địa phương hoàn thành xây dựng hoặc lồng ghép kế hoạch triển khai trước ngày 15/11/2026, ưu tiên nguồn lực cho địa bàn đặc biệt khó khăn, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.