Đà Nẵng tăng sức hút khách quốc tế

Phát triển xanh và bền vững ngày càng trở thành một tiêu chí cạnh tranh của các điểm đến quốc tế ở Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Cùng với quà tặng, nhiều doanh nghiệp du lịch triển khai ưu đãi về lưu trú, ẩm thực, vui chơi, spa, golf và các sản phẩm dành cho gia đình, cặp đôi.

Một số điểm đến cũng áp dụng chính sách riêng, trong đó Sun World Bà Nà Hills giảm trực tiếp 50.000 đồng đối với vé cáp treo và vé combo ẩm thực dành cho khách Hàn Quốc từ ngày 21-30/9. Du khách có thể nhận quà tại các điểm hỗ trợ du lịch của thành phố sau khi xuất trình vé máy bay hoặc hộ chiếu và thực hiện check-in theo hướng dẫn.

Hàn Quốc hiện là một trong những thị trường và đối tác quan trọng của Đà Nẵng. Tính đến tháng 8/2026, thành phố có 312 dự án FDI của Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký gần 1,56 tỷ USD. Riêng 7 tháng năm 2026, Đà Nẵng đón hơn 1,2 triệu lượt khách Hàn Quốc, chiếm 20,2% tổng lượng khách quốc tế; hiện có khoảng 140 chuyến bay/tuần kết nối Đà Nẵng với các đô thị lớn của Hàn Quốc.

Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục kết nối với doanh nghiệp lữ hành Hàn Quốc, dự kiến tổ chức chương trình famtrip trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch Đà Nẵng tháng 10/2026, nhằm giới thiệu sản phẩm mới và mở rộng hợp tác đưa khách đến thành phố.

Bên cạnh Hàn Quốc, Đà Nẵng thời gian qua cũng tăng cường xúc tiến tại Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga và các nước CIS, Australia, châu Âu, Trung Đông và Đông Nam Á; đồng thời mở rộng kết nối hàng không, tổ chức famtrip và các chương trình kết nối doanh nghiệp nhằm đa dạng hóa nguồn khách quốc tế, giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống.

Các hoạt động xúc tiến, kích cầu và mở rộng thị trường đang góp phần thực hiện mục tiêu chung của du lịch Đà Nẵng năm 2026 là phục vụ hơn 19,1 triệu lượt khách, trong đó khoảng 8,7 triệu lượt khách quốc tế và 10,4 triệu lượt khách nội địa; qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố.