Đà Nẵng: Tặng nhà cho hộ nghèo trước mùa mưa bão

Sáng 28/9, Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng và UBND phường Hòa Khánh tổ chức Lễ bàn giao công trình nhà Chữ thập đỏ cho các hộ nghèo trên địa bàn phường.

Bàn giao công trình nhà Chữ thập đỏ cho hộ gia đình ông Nguyễn Tín

Mái ấm vững chãi trao tay những gia đình yếu thế

Trong đợt trao tặng này, 2 hộ gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Hòa Khánh đã được hỗ trợ kinh phí để xây mới và sửa chữa nhà ở.

Trong đó, hộ ông Nguyễn Tín (Tổ dân phố An Ngãi Tây 1) là hộ nghèo, đặc biệt khó khăn, mất sức lao động và đang sống một mình trong căn nhà ngay bên sườn núi, không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Trước ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng cùng chính quyền địa phương đã tiến hành khảo sát, vận động nguồn lực xã hội hóa và quyết định hỗ trợ 80 triệu đồng để giúp ông Tín xây mới hoàn toàn căn nhà khang trang, kiên cố.

Bên cạnh đó, sau khi tìm hiểu hoàn cảnh khó khăn của ông Nguyễn Luận (Tổ dân phố Tùng Sơn), thương binh hạng 2/4 thuộc diện hộ nghèo, sống một mình và không có thu nhập ổn định, Hội cũng đã kết nối nguồn lực hỗ trợ 50 triệu đồng để ông cải tạo, sửa chữa lại nơi ở. Xúc động tại buổi lễ, ông Nguyễn Luận chia sẻ: "Ngôi nhà đã xuống cấp nặng, mùa mưa bão sắp đến nên tôi rất lo lắng. Khi được hỗ trợ sửa chữa kiên cố lại nhà cửa, tôi mừng lắm. Đây thực sự là niềm vui lớn ngoài mong đợi của tôi."

Ông Nguyễn Luận (thứ 3, từ phải sang) phấn khởi giới thiệu về ngôi nhà mới của mình vừa được sửa chữa khang trang, kiên cố

Tổng kinh phí 130 triệu đồng thực hiện 2 công trình do ông Trần Đình Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng tài trợ. Ông Nam cho biết, mặc dù thời tiết không thuận lợi, đội ngũ tình nguyện viên Chữ thập đỏ đã nỗ lực hoàn thành cải tạo, xây dựng trong hơn 25 ngày để kịp bàn giao cho các hộ dân trước mùa mưa bão.

“Những ngôi nhà được trao tặng với chúng tôi không phải chỉ được xây dựng bằng xi măng, cát, đá, mà bằng tình cảm, tấm lòng chân thành cũng như trách nhiệm của những người làm Chữ thập đỏ để hỗ trợ một phần nào đó cho các gia đình yếu thế, khó khăn, bớt một phần khó khăn trong cuộc sống”, ông Nam nói và mong muốn những ngôi nhà mới kiên cố sẽ là sự tiếp sức để các hộ gia đình sống vui, sống khỏe và ổn định, vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm vì cộng đồng

Phát biểu tại chương trình, ông Huỳnh Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Khánh cho biết, sau hơn 2 tháng thi công quyết liệt với sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan, 2 căn nhà đã hoàn thành khang trang với các hạng mục như đổ trụ mới, chằng chống, sơn tường, nâng nền và lót gạch.

Theo ông Huỳnh Thanh Bình, trên địa bàn phường Hòa Khánh hiện còn hơn 200 hộ nghèo. Từ năm 2025 đến nay, từ sự đồng hành của các mạnh thường quân, phường đã xây mới và sửa chữa được 9 căn nhà, trao tặng nhiều phương tiện sinh kế, góc học tập cho trẻ em nghèo.

Những ngôi nhà được bàn giao ngay trước mùa mưa bão năm 2026 sẽ là điểm tựa an toàn cho người dân

Ông Lê Tấn Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng cho biết, việc hoàn thành và bàn giao nhà cho 2 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Hòa Khánh là hoạt động vô cùng ý nghĩa, nhất là thời điểm hiện tại ngay trước mùa mưa bão năm 2026, giúp các hộ dân có chỗ ở khang trang, an toàn trong mưa bão.

Đây cũng là hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (tiền thân là Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam) (18/11/1930 - 18/11/2026); 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026), lan tỏa hơn nữa tinh thần nhân ái, trách nhiệm sẻ chia cộng đồng.

Hội Chữ thập đỏ Đà Nẵng vừa chính thức phát động đợt thi đua cao điểm "80 ngày hành động vì cộng đồng" (diễn ra từ ngày 05/09 đến 23/11/2026) với chủ đề "80 năm - 80 ngày - Lan tỏa hành động vì cộng đồng", hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026).Trong 80 ngày cao điểm, các cấp Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng phấn đấu tập trung hoàn thành các chỉ tiêu trọng tâm tiêu biểu như: khởi công xây dựng và sửa chữa 08 ngôi nhà Chữ thập đỏ hoặc công trình nhân đạo; mở 20 lớp tập huấn nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, sơ cấp cứu; tổ chức 08 đợt khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho 800 người dân khó khăn; đồng thời vận động tối thiểu 8.000 đơn vị máu cùng 8.000 suất quà, suất ăn nhân ái hỗ trợ cho cộng đồng. Qua đó, phong trào tiếp tục lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái và trách nhiệm sẻ chia trên toàn thành phố.