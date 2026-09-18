Đà Nẵng: Tăng dự trữ hàng hóa, kiểm soát chặt thị trường mùa mưa bão

Chủ động tăng dự trữ hàng hóa

TP. Đà Nẵng đã vào mùa mưa bão năm 2026, ghi nhận tại các siêu thị, trung tâm phân phối, cung ứng hàng hóa lớn trên địa bàn, nguồn hàng hóa thiết yếu sẵn sàng phục vụ người dân đã được chủ động chuẩn bị và có phương án cung ứng khi nhu cầu tăng cao.

Các siêu thị lớn trên địa bàn TP. Đà Nẵng đều tăng nguồn dự trữ hàng hóa thiết yếu, sẵn sàng phục vụ người dân trong mùa mưa bão 2026

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, bà Võ Thị Thu Thủy, Giám đốc siêu thị GO! Đà Nẵng cho hay, đơn vị tập trung dự trữ những mặt hàng thiết yếu cho những ngày mưa bão như gạo, thực phẩm khô, sữa, đường, trứng. “Cùng với thực hiện chỉ đạo từ Sở Công Thương Đà Nẵng về dự trữ hàng hóa, đối với các mặt hàng thiết yếu, siêu thị luôn có phương án dự trữ hàng hóa từ 30 ngày đến 90 ngày. Đồng thời chúng tôi làm việc với tất cả các nhà cung cấp để giao hàng đúng, giao hàng đủ theo kế hoạch để chúng tôi có nguồn hàng dự trữ nhất định”, bà Thủy nói và khẳng định: “Vì thời tiết hiện nay rất bất thường, việc của siêu thị là chuẩn bị cung ứng phục vụ khách hàng tốt nhất. Việc lên phương án dự trữ hàng hóa chủ động nên không có chuyện tăng giá, đứt hàng đột ngột".

Tại siêu thị Co.opmart Tam Kỳ, bà Nguyễn Thị Thu Sương, Phó Giám đốc siêu thị cho biết, đơn vị đã chủ động dự trữ nguồn hàng, trong trường hợp xảy ra thiên tai, siêu thị đã chủ động được hàng hóa phục vụ bà con. “Nguồn hàng dự trữ chủ yếu là gạo, mì tôm, đồ hộp, sữa, xúc xích. Chúng tôi dự kiến hàng hóa dự trữ tăng 15 - 20% so với năm trước. Đối với nguồn hàng tươi sống, đa phần nhập nguồn hàng từ địa phương, chúng tôi đã làm việc với các nhà cung cấp để đảm bảo nguồn hàng liên tục trong trường hợp tăng đột biến”, bà Sương thông tin.

Cùng với hệ thống siêu thị bán lẻ hiện đại, các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố cũng đã tuyên truyền, vận động tiểu thương các ngành hàng lương thực, thực phẩm khô chủ động có kế hoạch dự trữ, cung ứng hàng hóa.

Tiểu thương đầu mối tại chợ đầu mối Hòa Cường cũng đã chủ động có các phương án để huy động nguồn hàng hóa ở nhiều tỉnh thành trong trường hợp địa phương lấy hàng bị mưa lũ

Đối với mặt hàng rau củ quả tươi sống thường xuyên chịu ảnh hưởng và biến động giá khi có thiên tai bão lũ, ông Nguyễn Xuân Tuấn, Trưởng ban quản lý Chợ đầu mối Hòa Cường cho biết, Ban quản lý chợ đã làm việc với các tiểu thương để liên hệ với các đầu mối cung cấp hàng nắm bắt về số lượng nguồn hàng để có phương án cung ứng tốt nhất, bao gồm cả về số lượng và giá cả; đồng thời, có phương án để nối lại cung ứng hàng hóa trong thời gian sớm nhất trong trường hợp bị gián đoạn do mưa lũ chia cắt.

Bảo đảm cung ứng hàng hóa và xử lý nghiêm hành vi găm hàng, trục lợi

Để chủ động bảo đảm nguồn cung ứng lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, sẵn sàng phục vụ người dân khi cần thiết, Sở Công Thương TP. Đà Nẵng đã xây dựng Phương án bảo đảm cung ứng các mặt hàng thiết yếu hỗ trợ nhân dân tại các vùng bị ảnh hưởng bởi lụt, bão, thiên tai năm 2026.

Trong đó, Sở Công Thương Đà Nẵng đã làm việc với các đơn vị phân phối lương thực, thực phẩm lớn trên địa bàn thành phố như Siêu thị Co.opmart (Đà Nẵng, Sơn Trà, Tam Kỳ), Siêu thị MM Mega Market (Đà Nẵng, Liên Chiểu), Siêu thị Lotte Mart, Siêu thị WinMart, Siêu thị GO! (Đà Nẵng, Tam Kỳ, Điện Bàn), Siêu thị AEON Đà Nẵng Thanh Khê và các đầu mối thương mại lớn tham gia dự trữ hàng hóa phục vụ phòng, chống thiên tai năm 2026.

Sở Công Thương TP. Đà Nẵng đã làm việc với các đơn vị phân phối hàng hóa lớn trên địa bàn thành phố, nắm bắt tình hình dự trữ hàng hóa và có phương án cung ứng hàng hóa cụ thể đến từng địa phương khi có thiên tai

Nguồn hàng dự trữ trên địa bàn thành phố dự kiến khoảng 4.336 tấn gạo, nếp các loại; 370.000 thùng mì ăn liền; 4.000 thùng lương khô; 120.000 thùng nước uống đóng chai; 3.300 tấn các mặt hàng lương thực, thực phẩm khác.

Đối với mặt hàng xăng dầu, 4 doanh nghiệp đầu mối trên địa bàn thành phố chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ nhiên liệu phục vụ phòng, chống thiên tai năm 2026 với hơn 6.495.000 lít xăng, 10.237.000 lít dầu diesel và hơn 23.000 lít dầu hỏa. Các mặt hàng được dự trữ thường xuyên từ nay đến tháng 12/2026.

Trong trường hợp xảy ra thiên tai, bão, lụt cần cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân tại các điểm tránh trú và khu vực bị cách ly, Sở Công Thương phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu làm việc với các doanh nghiệp phân phối, nhà cung ứng lớn trên địa bàn để huy động nguồn hàng và tổ chức cung ứng kịp thời.

Các nhóm hàng dự kiến cung ứng gồm: Sữa, mì ăn liền, lương thực, thực phẩm, xúc xích, nước uống đóng chai.

Đội Quản lý thị trường số 7, Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng kiểm tra công tác dự trữ hàng hóa tại phường Tam Kỳ

Song song với công tác dự trữ, ngành Công Thương Đà Nẵng cũng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trong mùa mưa bão sắp đến. Ông Phạm Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng cho biết, Chi cục đã yêu cầu các Đội quản lý thị trường trực thuộc chủ động tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình cung cầu, kiểm tra, kiểm soát giá cả hàng hóa thiết yếu, nhất là lương thực, thực phẩm, nước uống và các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân trên địa bàn có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa, bão, lũ lụt. Tại các địa điểm kiểm tra như các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh, phân phối hàng hóa và các địa điểm kinh doanh hàng hóa thiết yếu, lực lượng quản lý thị trường tập trung kiểm tra việc niêm yết giá, bán theo giá niêm yết; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, thu lợi bất chính, lợi dụng tình hình thiên tai để trục lợi, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.

Đồng thời, nắm bắt thông tin từ cơ sở, tổ chức, cá nhân kinh doanh và người dân; chú ý các thông tin phản ánh về tình trạng khan hiếm hàng hóa, biến động bất thường về giá, hành vi găm hàng, tạo khan hiếm giả tạo. Kịp thời kiểm tra, xác minh các thông tin, tin đồn thất thiệt có dấu hiệu gây khan hiếm hàng hóa, dịch vụ, làm bất ổn thị trường.

Ngành Công Thương Đà Nẵng chủ động có kế hoạch dự trữ và xây dựng phương án cung ứng hàng hóa thiết yếu cụ thể đến từng xã, phường nhằm bảo đảm nguồn lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai; góp phần phục vụ công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn thành phố; phát huy hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” (Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và nguyên tắc phòng ngừa, chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, có hiệu quả sau thiên tai.