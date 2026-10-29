Đà Nẵng tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch tại Australia

Tham dự Da Nang Tourism Showcase & Networking Dinner 2026 có ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney; đại diện các cơ quan, tổ chức du lịch, hàng không của Australia, Vietnam Airlines; cùng hơn 30 doanh nghiệp lữ hành, đơn vị tổ chức tour và đối tác du lịch tại Sydney và các địa phương của Australia.

Kết nối doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng - Australia tại chương trình Da Nang Tourism Showcase & Networking Dinner 2026.

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Đà Nẵng Nguyễn Thị Hoài An cho biết, đây là sự kiện là hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Đà Nẵng tại Úc từ ngày 24 - 31/10, nhằm tăng cường nhận diện điểm đến, kết nối doanh nghiệp và mở rộng cơ hội trao đổi khách du lịch giữa Đà Nẵng với Australia.

Chương trình tập trung giới thiệu hình ảnh, tiềm năng và các sản phẩm du lịch đặc trưng của Đà Nẵng và miền Trung Việt Nam; đồng thời tạo không gian gặp gỡ, trao đổi trực tiếp (B2B) giữa doanh nghiệp du lịch hai bên. Các sản phẩm được giới thiệu đa dạng, từ nghỉ dưỡng biển, lưu trú cao cấp, du lịch sinh thái, golf đến trải nghiệm văn hóa, di sản và ẩm thực.

Đặc biệt, Hội An – Di sản văn hóa thế giới, là điểm đến được du khách Australia yêu thích bởi vẻ đẹp phố cổ, bản sắc văn hóa và những trải nghiệm đặc trưng của miền Trung. Sự kết hợp giữa các sản phẩm này góp phần tạo nên hành trình hấp dẫn, phù hợp với du khách Australia yêu thích nghỉ dưỡng chất lượng, khám phá văn hóa và lưu trú dài ngày.

Dịp này, đoàn công tác Sở VH-TT&DL Đà Nẵng còn có các buổi làm việc, trao đổi với Destination NSW (Cơ quan phụ trách phát triển và tiếp thị du lịch bang New South Wales), Cảng hàng không quốc tế Tây Sydney (Western Sydney International Airport – WSI) và Hiệp hội Du lịch Tây Sydney (Western Sydney Tourism Taskforce), hướng đến tăng cường hợp tác trong xúc tiến điểm đến, kết nối hàng không và phát triển thị trường khách hai chiều.

Đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL Đà Nẵng gặp gỡ và làm việc với đại diện Cảng hàng không quốc tế Tây Sydney.

“Australia là một trong những thị trường quốc tế giàu tiềm năng của du lịch Đà Nẵng. Sự kiện lần này không chỉ giới thiệu những trải nghiệm đặc sắc của Đà Nẵng và miền Trung Việt Nam đến du khách Australia mà còn tạo cơ hội để doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, tìm hiểu nhu cầu thị trường và phát triển các sản phẩm hợp tác thiết thực trên tinh thần hợp tác cùng có lợi, hướng đến trao đổi khách hai chiều và quan hệ hợp tác lâu dài”, bà Nguyễn Thị Hoài An chia sẻ.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Hoài An, Australia là thị trường có nhu cầu du lịch quốc tế đa dạng, với các phân khúc khách quan tâm đến nghỉ dưỡng biển, golf, khám phá văn hóa – di sản, ẩm thực và trải nghiệm thiên nhiên. Những đặc điểm này tương thích với định hướng phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao, đa dạng hóa trải nghiệm và gia tăng giá trị chi tiêu của Đà Nẵng.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đón 376.981 lượt khách Australia, tăng 43,86% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này cho thấy dư địa phát triển của thị trường, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục tăng cường quảng bá điểm đến, mở rộng kết nối với doanh nghiệp lữ hành, đối tác phân phối và các đơn vị liên quan đến vận chuyển hàng không.

Hiện du khách Austrlia đến Đà Nẵng có thể lựa chọn nhiều hành trình qua các trung tâm trung chuyển trong khu vực và tại Việt Nam. Vì vậy, bên cạnh quảng bá hình ảnh, việc tăng cường hợp tác với các đối tác hàng không, lữ hành và tổ chức du lịch có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện khả năng tiếp cận điểm đến, đa dạng hóa chương trình tour và thúc đẩy tăng trưởng lượng khách.