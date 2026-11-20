Báo cáo viên Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố phổ biến những nội dung mới của chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: LAM PHƯƠNG

UBND thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương cùng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến công nhân, người lao động.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định pháp luật về lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn, vệ sinh lao động; đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, giải quyết tranh chấp lao động và pháp luật về công đoàn.

Đồng thời, tăng cường phổ biến pháp luật về giao thông đường bộ, thuế và các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công việc, thu nhập, đời sống của công nhân.

Phương thức tuyên truyền cần đổi mới theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tiếp cận, dễ vận dụng; kết hợp tuyên truyền trực tiếp tại doanh nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu kinh tế với ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số và các phương tiện truyền thông phù hợp.

Chú trọng tuyên truyền, giáo dục đối với lực lượng công nhân tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, doanh nghiệp có đông lao động và các nhóm lao động còn hạn chế trong việc tiếp cận thông tin pháp luật.