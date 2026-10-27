Đà Nẵng tăng cường triệt xóa tín dụng đen, cảnh báo thủ đoạn cho vay lãi nặng

Lãi suất hơn 400%/năm, gây sức ép khi thu nợ

Ngày 24/10/2026, Công an xã Thượng Đức phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP. Đà Nẵng tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi ở của Đ.T.T., trú tại xã Thượng Đức.

Tại nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật liên quan. Ngày 25/10/2026, Viện KSND khu vực 11, TP. Đà Nẵng phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đ.T.T.

Tại nơi ở của đối tượng Đ.T.T., trú tại xã Thượng Đức (TP. Đà Nẵng), lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều tang vật liên quan (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Qua điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định Đ.T.T. có hành vi cho nhiều người vay tiền với tổng số tiền lên đến vài trăm triệu đồng. Số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay được xác định ban đầu khoảng 200 triệu đồng; một số khoản vay có mức lãi suất vượt quy định. Công an xã Thượng Đức đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng phát hiện một số đối tượng ngoại tỉnh có dấu hiệu cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, hoạt động tại nhiều phường, xã, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Lực lượng chức năng tiến hành rà soát, xác minh để làm rõ phương thức hoạt động của các đối tượng. Trong số này, Nguyễn Hải Đăng, trú tại phường Tương Mai, TP. Hà Nội được xác định có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Đáng chú ý, năm 2022, Đăng từng bị TAND quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng (cũ) xử phạt 18 tháng tù về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, chấp hành xong án phạt tù vào tháng 12/2022.

Đến tháng 9/2025, Đăng trở lại Đà Nẵng, cư trú tại tổ dân phố Quảng Hậu, phường Điện Bàn Đông nhưng không đăng ký lưu trú. Sau quá trình thu thập thông tin, tài liệu, ngày 22/9/2026, Phòng Cảnh sát hình sự triệu tập Đăng để đấu tranh. Trước các tài liệu, chứng cứ được cơ quan Công an thu thập, Đăng khai nhận hành vi cho vay lãi nặng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, để tìm kiếm người vay, Đăng thuê người chạy quảng cáo trên mạng xã hội, giới thiệu dịch vụ hỗ trợ tài chính tại Đà Nẵng. Khi có người quan tâm, đối tượng yêu cầu để lại số điện thoại rồi trực tiếp tư vấn các gói vay.

Đáng chú ý, một gói vay được áp dụng hình thức trả góp trong 26 ngày, với lãi suất 30%/26 ngày, tương đương hơn 400%/năm, chưa kể các khoản phí khác. Số tiền cho vay dao động từ 5 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Sau khi thỏa thuận, Đăng trực tiếp đến nhà, nơi làm việc hoặc địa điểm kinh doanh của người vay để giao tiền. Đối với một số trường hợp, người vay phải quay video quá trình nhận tiền; những người kinh doanh còn được yêu cầu cung cấp giấy tờ đăng ký kinh doanh, quay video cửa hàng để đối tượng xem xét cho vay.

Việc thu nợ được thực hiện hàng ngày thông qua hình thức thu tiền góp trực tiếp hoặc yêu cầu chuyển khoản. Khi người vay chậm trả gốc, lãi, Đăng bị xác định đã nhiều lần gọi điện đe dọa, gây áp lực tinh thần, thậm chí đe dọa phát tán hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội hoặc tìm đến nơi ở, nơi kinh doanh của người vay để gây sức ép.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 9/2025 đến thời điểm điều tra, Đăng đã cho hơn 50 người tại Đà Nẵng vay với hơn 300 lượt, tổng số tiền cho vay hơn 1 tỷ đồng, bước đầu xác định thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng đang tiến hành các thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đề nghị áp dụng biện pháp tạm giam đối với Đăng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm có liên quan.

Kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp cho vay lãi nặng

Việc liên tiếp phát hiện, đấu tranh với các trường hợp có dấu hiệu cho vay lãi nặng cho thấy hoạt động tín dụng đen vẫn diễn biến phức tạp, với phương thức tiếp cận người vay ngày càng đa dạng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng đã tiến hành các thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đề nghị áp dụng biện pháp tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Hải Đăng, trú tại phường Tương Mai, TP. Hà Nội về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Nếu trước đây các đối tượng thường tìm đến những người cần tiền gấp thông qua quan hệ quen biết, thì nay mạng xã hội trở thành kênh quảng bá, tìm kiếm khách hàng nhanh chóng, mở rộng phạm vi hoạt động sang nhiều địa bàn.

Đáng lo ngại, hệ lụy của tín dụng đen không dừng ở số tiền lãi phải trả. Khi người vay mất khả năng thanh toán, việc bị gọi điện liên tục, đe dọa, bôi nhọ danh dự hoặc gây sức ép tại nơi ở, nơi làm việc có thể ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, hoạt động kinh doanh và trật tự tại địa phương.

Trước thực tế này, việc cơ quan Công an chủ động nắm tình hình, xác minh, thu thập chứng cứ và xử lý các đối tượng có dấu hiệu vi phạm góp phần ngăn chặn hoạt động cho vay lãi nặng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Cùng với công tác điều tra, việc tuyên truyền để người dân nhận diện thủ đoạn, chủ động phòng tránh cũng có ý nghĩa quan trọng.

Người dân cần tỉnh táo trước những lời mời vay tiền nhanh, thủ tục đơn giản, không cần chứng minh thu nhập hoặc giải ngân ngay.

Trước khi vay, cần tìm hiểu rõ lãi suất, các khoản phí, phương thức trả nợ và điều kiện hợp đồng; ưu tiên các tổ chức tín dụng hợp pháp, có thông tin minh bạch.

Đặc biệt, không nên vì cần tiền cấp bách mà chấp nhận những điều khoản bất hợp lý hoặc vay khoản mới để trả khoản cũ, khiến nợ nần ngày càng chồng chất.

Khi bị đe dọa, khủng bố tinh thần hoặc phát hiện dấu hiệu cho vay lãi nặng, người dân cần lưu giữ tin nhắn, ghi âm, chứng từ giao dịch và thông tin liên quan để trình báo cơ quan Công an. Sự chủ động lên tiếng của người dân sẽ giúp lực lượng chức năng có thêm căn cứ xác minh, xử lý vi phạm.

Đấu tranh với tín dụng đen cần sự phối hợp giữa cơ quan chức năng và cộng đồng. Khi những đường dây, đối tượng cho vay lãi nặng được phát hiện, xử lý kịp thời, đồng thời người dân nên biết lựa chọn nguồn vốn hợp pháp và chủ động tố giác vi phạm, nguy cơ phát sinh những hệ lụy từ tín dụng đen sẽ từng bước được hạn chế.