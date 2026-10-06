Đà Nẵng tăng cường thúc đẩy hợp tác với các địa phương Liên bang Nga

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng (bên phải) chủ trì tiếp ông Igor Baiazov, tân Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại buổi tiếp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng chúc mừng ông Igor Baiazov nhận nhiệm vụ mới. Trao đổi thông tin về tình hình phát triển, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết Đà Nẵng đang mở rộng không gian đô thị, qua đó tạo ra nhiều dư địa để đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Thành phố hiện tập trung phát triển các lĩnh vực trọng điểm như cảng biển, sân bay, logistics, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đô thị thông minh. Đây cũng là những lĩnh vực Đà Nẵng kỳ vọng có thể mở rộng hợp tác, thu hút các đối tác, nhà đầu tư đến từ Liên bang Nga.

Bên cạnh hợp tác đầu tư, lãnh đạo thành phố đề nghị tăng cường liên kết trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ.

Đặc biệt, Đà Nẵng mong muốn mở rộng giao lưu du lịch, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp lữ hành và du khách từ các địa phương của Nga đến thành phố và ngược lại.

Chủ tịch HĐND thành phố kỳ vọng tân Tổng Lãnh sự cùng các cộng sự sẽ tiếp tục là cầu nối hiệu quả, mở rộng không gian hợp tác để hai bên cùng phát triển.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng (thứ 6, bên phải sang) tặng quà lưu niệm đến ông Igor Baiazov, tân Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố, tân Tổng Lãnh sự Liên bang Nga Igor Baiazov bày tỏ sự trân trọng đối với chính quyền và các cơ quan hữu quan đã hỗ trợ tổ chức thành công, an toàn điểm bỏ phiếu phục vụ cuộc bầu cử Duma Quốc gia Liên bang Nga cho công dân Nga đang sinh sống tại Đà Nẵng và khu vực lân cận vừa qua.

Đánh giá cao sự bứt phá của Đà Nẵng về kinh tế - xã hội và hạ tầng giao thông, ông Igor Baiazov cho biết sự phát triển năng động này đang gia tăng sức hút mạnh mẽ đối với du khách Nga.

Ngày càng nhiều người Nga ưu tiên lựa chọn khu vực miền Trung Việt Nam, đặc biệt là Đà Nẵng và Huế làm điểm đến. Điều này cho thấy dư địa hợp tác du lịch giữa hai bên còn rất lớn.

Nhấn mạnh mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga, tân Tổng Lãnh sự khẳng định một trong những ưu tiên hàng đầu của ông là thúc đẩy quan hệ hợp tác trực tiếp giữa Đà Nẵng với các địa phương của Nga.

Thời gian tới, tân Tổng Lãnh sự sẽ tích cực hỗ trợ kết nối các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, du lịch; đồng thời nỗ lực kêu gọi doanh nghiệp Nga đến tìm hiểu và đầu tư tại Đà Nẵng.