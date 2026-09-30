Đà Nẵng tăng cường quản lý tốc độ, bảo vệ trẻ em khi tham gia giao thông

Đại diện Sáng kiến thiết kế thành phố toàn cầu (GDCI) chia sẻ về Thiết kế tạo tốc độ an toàn. Ảnh: NGỌC HÀ

Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án “Sáng kiến Bloomberg Philanthropies vì An toàn giao thông đường bộ toàn cầu giai đoạn 2026 - 2030 tại thành phố Đà Nẵng" do Vital Strategies tài trợ.

Theo Ban tổ chức, tốc độ là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng xảy ra và mức độ nghiêm trọng của các vụ va chạm giao thông. Vì vậy, vấn đề tốc độ không chỉ được nhìn nhận từ góc độ chấp hành quy định và xử lý vi phạm, mà còn cần được xem xét từ cách quy hoạch, tổ chức và thiết kế đường phố.

Đây chính là nội dung cẩm nang “Thiết kế tạo tốc độ an toàn” hướng tới. Cẩm nang giới thiệu các nhóm công cụ và phương pháp liên quan đến thiết kế, đồng bộ chính sách, đánh giá dựa trên dữ liệu, thiết kế ưu tiên trẻ em và lộ trình triển khai; đề xuất các biện pháp can thiệp cụ thể như: thu hẹp làn xe, bố trí vạch qua đường nâng cao, mở rộng vỉa hè tại góc đường và làn xe đạp được bảo vệ…

Các đại biểu tham gia chương trình. Ảnh: NGỌC HÀ

Tại chương trình, Ban tổ chức tập huấn các nội dung liên quan đến Thiết kế tạo tốc độ an toàn, hướng tới đưa cẩm nang vào thực hành trong thực tế; xây dựng các chiến lược tốc độ an toàn tại các địa bàn triển khai dự án.

Dịp này, Sở Xây dựng phát động chiến dịch truyền thông năm 2026 “Hãy đi chậm lại - Vì tương lai của trẻ thơ!”, nhằm kêu gọi mỗi người tham gia giao thông bắt đầu từ hành vi tham gia giao thông tuân thủ giới hạn tốc độ, chủ động giảm tốc độ và ưu tiên an toàn; đặc biệt khi đi qua khu vực trường học và các khu vực có đông trẻ em và người tham gia giao thông yếu thế.