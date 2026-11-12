Đà Nẵng tăng cường quản lý tàu cá, bảo đảm an toàn cho ngư dân

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin về ngư trường, nguồn lợi thủy sản, tình hình thời tiết và các hiện tượng nguy hiểm trên biển nhằm giúp ngư dân chủ động xây dựng phương án khai thác an toàn.

Đồng thời quản lý, cập nhật đầy đủ dữ liệu tàu cá; bảo đảm 100% tàu cá hoạt động ở vùng khơi được theo dõi, giám sát 24/7 theo thẩm quyền. Các trường hợp mất kết nối, không duy trì thiết bị giám sát hành trình (VMS) hoặc có dấu hiệu vi phạm phải được phát hiện, thông báo và xử lý kịp thời theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng có trách nhiệm rà soát các phương án ứng phó thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn; duy trì chế độ trực ban để kịp thời truyền tải cảnh báo đến tàu cá; đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó khi phát sinh tình huống.

Đối với Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Đà Nẵng, thành phố yêu cầu khẩn trương kiểm tra hệ thống phao neo, cọc bích; hướng dẫn các chủ tàu chằng buộc phương tiện chắc chắn khi neo đậu, chủ động triển khai biện pháp phòng, chống cháy nổ và sẵn sàng hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tăng cường kiểm tra các điều kiện an toàn trước khi tàu xuất bến; hướng dẫn chủ tàu và thuyền trưởng kiểm tra kỹ máy móc, hệ thống điện, nhiên liệu, thiết bị thông tin liên lạc, phương tiện cứu sinh cùng trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

Lực lượng chức năng kiên quyết không cho xuất bến đối với những tàu cá không bảo đảm điều kiện an toàn; đồng thời kịp thời phát các cảnh báo thời tiết nguy hiểm, hướng dẫn tàu cá di chuyển ra khỏi khu vực rủi ro hoặc tìm nơi tránh trú an toàn.

UBND các phường, xã ven biển có tàu cá cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến thông tin về thời tiết nguy hiểm; hướng dẫn ngư dân kỹ năng xử lý khi xảy ra tai nạn, sự cố trên biển và kịp thời báo cáo các vụ việc để phối hợp giải quyết.

Đáng chú ý, thành phố hiện có 892 tàu cá chiều dài từ 15m trở lên chưa tham gia bảo hiểm thân tàu. Các địa phương được yêu cầu vận động chủ tàu tham gia bảo hiểm theo chính sách hỗ trợ của Trung ương và thành phố, với mức hỗ trợ từ ngân sách đạt 90% phí bảo hiểm.