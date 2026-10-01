Đà Nẵng tăng cường quản lý, giám sát tàu bay không người lái

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh vừa ký công văn về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động của tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, quản lý các cơ sở kinh doanh tàu bay không người lái và phương tiện bay khác; phối hợp với Công an thành phố rà soát, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký phương tiện theo quy định.

Lực lượng quân sự thành phố cũng có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, tài liệu của người khai thác khi tổ chức hoạt động bay và thực hiện cấp phép bay theo thẩm quyền; quản lý, giám sát, dự báo, thông báo và hiệp đồng đối với hoạt động bay. Đồng thời, tham mưu UBND thành phố trong công tác quản lý vùng trời, quản lý phương tiện bay, ưu tiên bảo đảm an toàn trên không tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và Cảng hàng không Chu Lai.

BCH Quân sự TP. Đà Nẵng tăng cường tuần tra, giám sát hoạt động bay từ thiết bị bay không người lái

Công an thành phố được giao điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các hành vi sử dụng phương tiện bay làm ảnh hưởng đến hoạt động bay tại các cảng hàng không, sân bay.

Lực lượng chức năng phối hợp triển khai các phương án phòng ngừa, ngăn chặn phương tiện bay xâm phạm khu vực trọng yếu, khu vực cấm bay, cảng hàng không, sân bay, gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và an ninh, an toàn hàng không.

Công an thành phố cũng sẽ công bố công khai thủ tục, quy trình đăng ký lần đầu, cấp đổi, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bay; đăng ký khi chuyển quyền sở hữu và đăng ký tạm thời phương tiện bay khi có hướng dẫn của Bộ Công an.

Trong lĩnh vực nhập khẩu, Sở Công Thương tăng cường quản lý hoạt động nhập khẩu, tạm nhập tái xuất phương tiện bay; rà soát, tham mưu hoàn thiện các điều kiện, quy định nhằm kiểm soát nguồn gốc, chủng loại, mục đích sử dụng và các vấn đề liên quan đến an ninh, an toàn.

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục hoàn thiện Đề án “Thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030”, đồng thời xúc tiến, kết nối, thu hút doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học tham gia nghiên cứu, thử nghiệm, đầu tư và phát triển các sản phẩm, công nghệ, dịch vụ phục vụ kinh tế không gian tầm thấp, gắn với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh và an toàn hàng không…

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường An Hải, TP. Đà Nẵng tích cực tuần tra, giám sát bằng thiết bị bay không người lái (flycam) tại khu vực cầu Rồng và các tuyến đường lân cận

UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu tăng cường kiểm tra, rà soát các tổ chức, cá nhân tự ý sản xuất, kinh doanh, sở hữu, sử dụng bất hợp pháp phương tiện bay để xử lý theo quy định.

Các địa phương phối hợp với lực lượng công an, quân sự ngăn ngừa, xử lý hành vi sử dụng phương tiện bay và vật thể khác xâm nhập bất hợp pháp vào khu vực trọng yếu, khu vực cấm bay tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và Cảng hàng không Chu Lai.

Bên cạnh đó, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, tổ chức nắm rõ quy định pháp luật về quản lý, sử dụng phương tiện bay, đặc biệt là các vùng, khu vực cấm bay; không để xảy ra tình trạng phương tiện bay hoạt động không phép, trái phép trên địa bàn.

Sở VHTTDL phối hợp với các lực lượng chức năng ngăn ngừa, phát hiện, xử lý việc sử dụng phương tiện bay không phép, trái phép tại di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, điểm du lịch và các địa điểm tổ chức hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí.