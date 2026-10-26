Đà Nẵng tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD trong các công trình

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng thông tin, thời gian qua, công tác kiểm soát chất lượng vật liệu xây dựng (VLXD) sử dụng trong công trình trên địa bàn đã được các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan quan tâm thực hiện.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát vẫn còn tình trạng chưa cập nhật đầy đủ quy định pháp luật hiện hành; việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ và lập, lưu trữ hồ sơ VLXD chưa đầy đủ.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho hay, qua kiểm tra, rà soát vẫn còn tình trạng chưa cập nhật đầy đủ quy định pháp luật hiện hành; việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ và lập, lưu trữ hồ sơ VLXD chưa đầy đủ.

Do đó, để tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD sử dụng trong công trình xây dựng, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện một số nội dung để quản lý chất lượng công trình.

Cụ thể, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị, cá nhân tuân thủ các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Phải rà soát, cập nhật các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD chính yếu gồm các Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Xây dựng và các Nghị định; Thông tư được Bộ Xây dựng ban hành.

Các sản phẩm, hàng hóa VLXD và cấu kiện xây dựng sản xuất trong nước trước khi đưa ra thị trường phải đạt tiêu chuẩn đã công bố. Sản phẩm, hàng hóa VLXD nhập khẩu phải công bố tiêu chuẩn áp dụng, tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. Chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD phải tuân thủ các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật...

Sở Xây dựng Đà Nẵng nêu rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD sử dụng cho công trình xây dựng.

Sở Xây dựng cũng nêu rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD sử dụng cho công trình xây dựng.

Theo đó, Sở đề nghị chủ đầu tư kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD trước khi đưa vào sử dụng trong công trình; kiểm tra hồ sơ chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ và các tài liệu có liên quan theo quy định. Kiên quyết không chấp thuận sử dụng vật liệu không đáp ứng yêu cầu chất lượng hoặc không có đủ căn cứ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ theo quy định. Khuyến khích ưu tiên sử dụng vật liệu tại chỗ, vật liệu địa phương, vật liệu tái chế và vật liệu thân thiện với môi trường khi đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, hiệu quả kinh tế và quy định pháp luật có liên quan.

Đơn vị tư vấn giám sát được yêu cầu kiểm tra việc đáp ứng yêu cầu về chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ và hồ sơ có liên quan của VLXD theo hợp đồng, thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và quy định pháp luật trước khi chấp thuận sử dụng. Yêu cầu nhà thầu đưa ra khỏi công trường vật liệu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật hoặc không có đủ căn cứ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ theo quy định; kịp thời báo cáo chủ đầu tư khi phát hiện hành vi vi phạm hoặc trường hợp nhà thầu không thực hiện yêu cầu khắc phục.

Đối với đơn vị thi công, Sở Xây dựng yêu cầu sử dụng các sản phẩm, hàng hóa VLXD đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, đầy đủ nguồn gốc, xuất xứ. Lập biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD sử dụng cho công trình, trình chủ đầu tư chấp thuận trước khi tổ chức thi công xây dựng công trình. Lập kế hoạch tổ chức thí nghiệm sản phẩm, hàng hóa VLXD sử dụng cho công trình, đảm bảo chất lượng tuân thủ theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân thường xuyên nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới, ưu tiên sử dụng dây chuyền công nghệ tiên tiến, hiện đại, tiêu hao nguyên, nhiên liệu, năng lượng thấp, góp phần tiết kiệm tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường.