Đà Nẵng tăng cường phòng ngừa, xử lý thiết bị bay không người lái đe dọa an toàn hàng không

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

Công tác tuyên truyền cần chú trọng tại các khu dân cư quanh cảng hàng không, sân bay; các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, khu du lịch; đồng thời hướng đến du khách, người nước ngoài, học sinh, sinh viên nhằm chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến việc sử dụng UAV và các vật thể bay khác.

Sở Xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và UBND các xã, phường trong khu vực cấm bay của cảng hàng không, sân bay phối hợp với Công an thành phố rà soát, xác định mốc giới, vị trí cắm biển báo khu vực cấm bay, hạn chế bay; tham mưu tổ chức triển khai theo quy định, hoàn thành trước ngày 20/10/2026.

UBND thành phố cũng yêu cầu các chủ sở hữu và đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan đến UAV đăng ký, cam kết chấp hành nghiêm quy định về vùng cấm bay, hạn chế bay; xây dựng phương án ứng phó, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nghiên cứu ứng dụng giải pháp khoa học - công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, ngăn chặn UAV xâm nhập trái phép vào khu vực trọng yếu.