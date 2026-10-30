Đà Nẵng tăng cường phòng dịch bệnh, hạn chế ca bệnh chuyển nặng

Nhân viên y tế chăm sóc, theo dõi bệnh nhi đang điều trị cúm A tại khoa Y học nhiệt đới Nhi-Hồi sức tích cực và bệnh lý, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Sốt xuất huyết, tay chân miệng và cúm có chiều hướng gia tăng trong thời điểm chuyển mùa, đặt ra yêu cầu vừa điều trị kịp thời cho người bệnh, vừa kiểm soát nguy cơ lây lan tại cộng đồng.

Tại Đà Nẵng, ngành y tế đang phối hợp với các địa phương tăng cường giám sát, xử lý ổ dịch, hỗ trợ chuyên môn cho y tế cơ sở và hướng dẫn người dân chủ động phòng bệnh.

Điều trị kịp thời, không chủ quan khi giảm sốt

Sau bảy ngày chăm con mắc sốt xuất huyết tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng, chị Nguyễn Thị Thanh Kiều, xã Duy Xuyên đã bớt lo lắng khi sức khỏe của trẻ ổn định, dự kiến được xuất viện. Con chị 13 tuổi, được gia đình đưa đến bệnh viện khi xuất hiện sốt, phát ban và có những biểu hiện bất thường trên da.

Chị Kiều cho biết gia đình sống ở vùng trũng thấp, quanh nhà có vườn và nhiều cây cối, khi mưa thường xuất hiện nước đọng. Gia đình vẫn chủ động dọn vệ sinh, đổ nước trong các chai lọ, vật dụng quanh nhà phòng muỗi sinh sản. Trong thời gian chăm con tại bệnh viện, chị tiếp tục được nhân viên y tế hướng dẫn chăm sóc trẻ và phòng muỗi đốt.

Cũng chuẩn bị đưa con về nhà sau những ngày điều trị, chị Alăng Thị Mâu, người dân tộc Cơ Tu, ở xã miền núi Hùng Sơn, vui mừng khi trẻ dần bình phục.

Chị Mâu kể ban đầu con xuất hiện mụn nước, sau đó lan ra nhiều vị trí trên cơ thể. Gia đình đưa trẻ đi điều trị tại cơ sở y tế Đại Lộc khoảng hai tuần. Nhưng khi các biểu hiện bệnh xuất hiện trở lại nhiều, chị tiếp tục đưa con xuống Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng. Sau hơn 3 ngày điều trị tại đây, sức khỏe của trẻ đã cải thiện và chuẩn bị được xuất viện.

Trước khi về, chị được nhân viên y tế hướng dẫn giữ vệ sinh cho trẻ, thay quần áo sạch, giặt chăn màn và sử dụng thuốc theo chỉ định. Với người mẹ từ vùng cao xuống chăm con, việc trẻ hồi phục giúp gia đình vơi bớt lo lắng sau thời gian điều trị.

Nhân viên y tế chăm sóc, theo dõi bệnh nhi đang điều trị bệnh tay chân miệng tại khoa Y học nhiệt đới Nhi-Hồi sức tích cực và bệnh lý, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Tại một phòng bệnh khác, chị Nguyễn Thị Trúc Ly, trú phường Hải Châu - trung tâm của thành phố Đà Nẵng - đang chăm con mắc tay chân miệng với nhiều biểu hiện bệnh lý nặng, cho biết, trước khi nhập viện, trẻ sốt, nổi ban, xuất hiện tổn thương trong miệng và ăn uống kém. Sau khi được điều trị, trẻ đã chịu bú, uống sữa trở lại.

Chị Ly chia sẻ con chưa đi học, chủ yếu ở nhà nên gia đình cũng băn khoăn về nguyên nhân mắc bệnh. Tại bệnh viện, chị được hướng dẫn vệ sinh, chăm sóc và theo dõi các biểu hiện bất thường của trẻ để báo nhân viên y tế kịp thời.

Theo bác sỹ Nguyễn Hải Thịnh, Trưởng khoa Y học nhiệt đới Nhi-Hồi sức tích cực và bệnh lý, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng, thời điểm chuyển mùa Thu- Đông, số người mắc bệnh đường hô hấp và truyền nhiễm đến khám, nhập viện có chiều hướng gia tăng.

Cụ thể, cúm A đang ở giai đoạn tăng và số bệnh nhân sốt xuất huyết tăng rõ rệt. Mỗi ngày, phòng khám của khoa tiếp nhận khoảng 50-100 lượt bệnh nhân ngoại trú. Khoa hiện điều trị khoảng 100 bệnh nhân nội trú các bệnh, trong đó khoảng 30-40 trường hợp cần theo dõi sát các dấu hiệu cảnh báo diễn biến nặng.

Bệnh viện cũng đồng thời tiếp nhận những trường hợp nặng từ khu vực miền núi và các địa phương lân cận chuyển đến.

Qua thực tế điều trị, bác sỹ Thịnh lưu ý tình trạng phụ huynh thấy trẻ giảm sốt thì cho rằng đã khỏi bệnh, trong khi sốt xuất huyết vẫn có thể diễn biến nặng. Bệnh viện từng tiếp nhận một trẻ được phát hiện mắc sốt xuất huyết, theo dõi tại nhà. Sau vài ngày, trẻ giảm sốt và được gia đình cho đi học trở lại, nhưng sau đó mệt nhiều, nhập viện trong tình trạng tụt huyết áp, phải hồi sức tích cực.

Theo bác sỹ Thịnh, giai đoạn nguy hiểm của sốt xuất huyết thường rơi vào ngày thứ ba đến ngày thứ bảy của bệnh, có thể trùng với thời điểm trẻ giảm sốt. Gia đình cần tiếp tục theo dõi hướng dẫn của nhân viên y tế. Khi trẻ đau bụng nhiều, nôn ói, chảy máu bất thường hoặc lừ đừ hơn, cần đưa đến cơ sở y tế để được đánh giá, xử trí kịp thời.

Đối với cúm A, bệnh viện đã ghi nhận một số trường hợp có biến chứng về tim, thần kinh. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh chú ý theo dõi trẻ nhỏ, trẻ có bệnh nền; đưa trẻ đi khám khi có biểu hiện bất thường để được chẩn đoán, điều trị phù hợp. Trong khi đó, số bệnh nhân tay chân miệng đang điều trị tại bệnh viện chưa tăng nhiều so với cùng kỳ.

Kiểm soát nguồn lây từ cơ sở

Theo bác sỹ chuyên khoa 2 Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng), từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận trên 5.600 ca sốt xuất huyết và hơn 4.380 ca tay chân miệng.

Thời điểm giao mùa, số ca mắc bệnh sốt xuất huyết trong tuần qua có chiều hướng tăng, khoảng 600-700 ca. Cúm A cũng có dấu hiệu gia tăng, trong khi tay chân miệng trong tuần qua tăng không nhiều.

Trước diễn biến này, CDC Đà Nẵng phối hợp với chính quyền và y tế các địa phương giám sát ca bệnh, phát hiện, xử lý các ổ dịch nhỏ, hạn chế lây lan ra cộng đồng. Với sốt xuất huyết, các biện pháp tập trung vào diệt lăng quăng, bọ gậy, xử lý muỗi trưởng thành và vận động người dân loại bỏ môi trường sinh sản của muỗi ngay tại hộ gia đình.

Hướng dẫn người dân vệ sinh dụng cụ chứa nước, phòng muỗi sinh sản tại các khu vực dân cư có dịch sốt xuất huyết. (Ảnh: TTXVN phát)

Bác sỹ Nguyễn Đại Vĩnh nhấn mạnh công tác phòng dịch cần sự tham gia thường xuyên của người dân. Vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, chủ động bảo vệ sức khỏe và đến cơ sở y tế kịp thời khi mắc bệnh là những việc cơ bản để giảm nguy cơ lây nhiễm cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Cùng với hoạt động giám sát, CDC tham mưu ngành y tế theo dõi diễn biến dịch, chuẩn bị phương tiện phục vụ phòng, chống dịch và báo cáo kịp thời để triển khai biện pháp ứng phó, hạn chế bệnh chuyển nặng, không để ổ dịch lan rộng.

Trong điều kiện trạm y tế được chuyển về Ủy ban Nhân dân xã, phường quản lý, việc phối hợp giữa cơ quan chuyên môn và chính quyền cơ sở cũng được chú trọng. CDC đã hỗ trợ chuyên môn, hướng dẫn các trạm y tế triển khai biện pháp phòng dịch tại cộng đồng, duy trì hệ thống giám sát và báo cáo thông suốt.

Để người dân dễ tiếp cận thông tin phòng bệnh, đơn vị xây dựng video, podcast, infographic cung cấp cho cơ sở, đặc biệt là các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa còn hạn chế về khả năng tự sản xuất tài liệu tuyên truyền. CDC cũng định hướng xây dựng sản phẩm truyền thông bằng tiếng địa phương, giúp người dân hiểu, thực hành bảo vệ sức khỏe và tham gia phòng dịch.

Việc kiểm soát nguy cơ dịch bệnh tại khu dân cư đã và đang được triển khai song song với tiếp nhận, chăm sóc người bệnh tại các cơ sở điều trị. Những hướng dẫn dành cho gia đình trong thời gian nằm viện và trước khi xuất viện góp phần nối tiếp thành công trong công tác phòng bệnh, theo dõi sức khỏe cho người dân ngay tại nhà./.