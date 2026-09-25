Đà Nẵng tăng cường phòng, chống tin giả, tin sai sự thật

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và UBND các xã, phường, đặc khu quán triệt, phổ biến và triển khai nghiêm túc Nghị định số 328/2026/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, tiếp nhận phản ánh, xác minh và xử lý tin giả, tin sai sự thật theo đúng thẩm quyền, trình tự và thủ tục. Trường hợp thông tin không thuộc thẩm quyền hoặc liên quan đến lĩnh vực của đơn vị khác, phải kịp thời chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết; nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm, cần chuyển ngay hồ sơ sang cơ quan chức năng theo quy định.

Công an thành phố chủ động rà soát, xác minh và xử lý tin giả, tin sai sự thật liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phối hợp với các cơ quan, địa phương xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm. Đồng thời, chủ trì xây dựng cơ chế trao đổi, phản ứng nhanh về thông tin giữa các sở, ban, ngành và địa phương.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường theo dõi, rà soát, kiểm tra và xử lý các thông tin có dấu hiệu giả mạo, sai sự thật theo thẩm quyền; đồng thời hỗ trợ pháp lý cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi tin giả, tin sai sự thật.

Văn phòng UBND thành phố tăng cường cung cấp thông tin chính thống trên Cổng thông tin điện tử thành phố và các kênh truyền thông của cơ quan nhà nước; phối hợp xử lý, đính chính và cảnh báo kịp thời các thông tin giả, sai sự thật liên quan đến hoạt động chỉ đạo, điều hành của thành phố.