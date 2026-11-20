Cán bộ xã Tiên Phước (TP Đà Nẵng) đẩy mạnh công tác tuyên truyền sốt xuất huyết. Ảnh: Tấn Thành

Ngay khi phát hiện ca mắc SXH, chính quyền xã Thăng Bình phối hợp với lực lượng chức năng nắm tình hình, hướng dẫn người bệnh điều trị và tổ chức vệ sinh môi trường, phun hóa chất diệt muỗi tại khu vực liên quan.

Chị Nguyễn Thị Hà, ở xã Thăng Bình cho biết, địa phương thường xuyên phối hợp với ngành y tế giám sát, xử lý dịch bệnh; đồng thời vận động người dân vệ sinh môi trường, đậy kín dụng cụ chứa nước, loại bỏ vật dụng đọng nước, diệt lăng quăng, bọ gậy và phòng tránh muỗi đốt. Thông qua chương trình “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp” và tuyên truyền tại khu dân cư, ý thức phòng, chống SXH của người dân từng bước được nâng cao.

Theo báo cáo của Trạm Y tế xã Thăng Bình, từ ngày 1/1 đến 15/11, địa phương ghi nhận 383 ca mắc SXH Dengue và 23 ổ dịch. Riêng 15 ngày đầu tháng 11/2026 địa phương ghi nhận thêm 147 ca, chiếm 38,4% tổng số ca từ đầu năm.

Ông Đoàn Thanh Khiết - Chủ tịch UBND xã Thăng Bình cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, địa phương đã thành lập đội xung kích phòng, chống dịch tại 21/21 thôn; triển khai vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy và duy trì kiểm tra các hộ gia đình hàng tuần. Đối với 23 ổ dịch, Trạm Y tế xã phối hợp với các thôn điều tra dịch tễ, diệt lăng quăng, bọ gậy và phun hóa chất theo quy định. Đồng thời, tăng cường giám sát ca bệnh, truyền thông và vận động người dân chủ động phòng dịch.

Tại phường Điện Bàn Đông, từ đầu năm đến nay ghi nhận gần 400 ca mắc SXH Dengue và 30 ổ dịch. Riêng tuần đầu tháng 11 có thêm 50 ca mắc và 5 ổ dịch. Hiện địa phương tập trung xử lý 5 ổ dịch, trong đó xác định được 4 địa điểm tại các tổ dân phố Hà Dừa, Câu Hà, Tứ Câu và Phong Hồ.

Theo ông Trần Lộc Quang - Giám đốc Trạm Y tế phường Điện Bàn Đông, địa phương đang rà soát các khu vực có ca mắc, ổ dịch và những điểm nguy cơ cao; đồng thời huy động các tổ dân phố kiểm tra, xử lý các điểm có nguy cơ phát sinh muỗi tại khu nhà trọ, công trình xây dựng, cơ sở thu mua phế liệu, nhà bỏ hoang và khu đất trống.

Ông Võ Thu Tùng - Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, tình hình SXH Dengue trên địa bàn diễn biến phức tạp, số ca mắc và ổ dịch tăng nhanh. Trong tuần từ ngày 19 đến 25/10, thành phố ghi nhận 720 ca mắc, tương ứng 23,5 ca/100.000 dân. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 25/10, có 6.338 ca mắc, tương ứng 206,7 ca/100.000 dân, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025; ghi nhận 464 ổ dịch nhỏ, tăng 4,3 lần.

Trước tình hình này, Sở Y tế TP Đà Nẵng đã yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai biện pháp cấp bách kiểm soát dịch, trong đó xác định 20 xã, phường có tỷ lệ mắc cao để tập trung nguồn lực, rà soát ca bệnh, khoanh vùng và xử lý ổ dịch.

Các địa phương được yêu cầu tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy tại hộ gia đình, khu dân cư, cơ quan, trường học và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tần suất thực hiện được phân theo mức độ nguy cơ: hằng tuần tại khu vực nguy cơ cao, 2 tuần/lần tại nơi có chỉ số véc-tơ cao và hàng tháng tại các khu vực còn lại.