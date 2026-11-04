Đà Nẵng tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết

Số ca sốt xuất huyết tăng, tập trung giám sát các địa bàn có nguy cơ

Trong mùa mưa, những vật dụng chứa nước tưởng chừng ít được chú ý như lốp xe cũ, thùng xốp, khay nước hay các dụng cụ bỏ không quanh nhà lại có thể trở thành nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh. Bởi vậy, bên cạnh công tác vệ sinh môi trường, việc kiểm tra và loại bỏ các điểm nước đọng luôn là một trong những khâu quan trọng trong phòng, chống sốt xuất huyết.

Tại Đà Nẵng, số liệu thống kê của ngành Y tế cho thấy số ca mắc sốt xuất huyết Dengue đang có xu hướng gia tăng. Riêng tuần từ ngày 19 đến 25/10/2026, toàn thành phố ghi nhận 720 trường hợp mắc, tương ứng 23,5 ca/100.000 dân.

Tính từ đầu năm đến ngày 25/10, số ca mắc được ghi nhận là 6.338 trường hợp, tương ứng 206,7 ca/100.000 dân, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Số ổ dịch nhỏ ghi nhận từ đầu năm là 464 ổ, tăng 4,3 lần so với cùng kỳ.

Người dân tham gia vệ sinh môi trường, thu gom vật dụng có nguy cơ đọng nước, chung tay diệt lăng quăng, bọ gậy để phòng, chống sốt xuất huyết. (Ảnh: ĐN)

Đáng chú ý, số ca mắc trong 4 tuần gần nhất đã lên tới 2.377 trường hợp. Trong đó, phường Ngũ Hành Sơn ghi nhận 224 ca, phường An Khê 167 ca, phường Sơn Trà 119 ca, phường Điện Bàn Bắc 112 ca và phường Điện Bàn Đông 106 ca... Những số liệu này cho thấy tình hình dịch bệnh có sự khác biệt giữa các địa bàn, đòi hỏi việc giám sát và triển khai biện pháp phòng dịch phải căn cứ vào đặc điểm cụ thể của từng khu vực.

Theo nhận định của ngành chức năng, điều kiện thời tiết mùa mưa cùng các vật dụng chứa nước tại hộ gia đình, khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh và công trình xây dựng tạo môi trường thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sản, phát triển. Trong khi đó, tại một số nơi, hoạt động phòng, chống dịch vẫn còn thiên về vệ sinh môi trường, thu gom rác thải mà chưa tập trung đúng mức vào việc phát hiện, xử lý nơi có lăng quăng, bọ gậy.

Đây cũng là lý do thành phố yêu cầu thay đổi cách thức triển khai phòng dịch theo hướng cụ thể, sát địa bàn và duy trì thường xuyên, thay vì chỉ tổ chức các đợt ra quân mang tính phong trào.

Gắn trách nhiệm địa phương với hiệu quả phòng, chống sốt xuất huyết

Trước tình hình trên, ngày 2/11/2026, UBND TP Đà Nẵng ban hành Công văn số 11383/UBND-SYT, yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết Dengue.

Đặc biệt, chỉ đạo lần này yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu và chính quyền cơ sở. Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu phải trực tiếp chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, không chủ quan, lơ là hoặc giao khoán nhiệm vụ cho ngành Y tế.

Trên cơ sở đó, các địa phương phải rà soát tình hình dịch bệnh, xác định những khu dân cư có số ca mắc tăng cao, nơi xuất hiện ổ dịch hoặc tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch để bố trí lực lượng xử lý. Việc phân công cũng phải cụ thể đến từng địa bàn, từng nhiệm vụ và cá nhân chịu trách nhiệm, qua đó bảo đảm các biện pháp được triển khai thực chất và có thể kiểm tra kết quả.

Trọng tâm của đợt triển khai là tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy trên toàn thành phố, với sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, lực lượng dân quân, cộng tác viên, nhân viên y tế và người dân.

Tuy nhiên, việc diệt lăng quăng, bọ gậy không được thực hiện theo một tần suất chung cho tất cả địa bàn. Căn cứ kết quả điều tra chỉ số véc tơ của ngành Y tế, khu vực nguy cơ cao phải tổ chức thực hiện một tuần/lần; khu vực có chỉ số muỗi, lăng quăng, bọ gậy cao thực hiện hai tuần/lần; các khu vực còn lại duy trì một tháng/lần.

Cùng với việc huy động lực lượng, thành phố yêu cầu các địa phương hướng dẫn người dân kiểm tra từng khu vực trong và xung quanh nhà ở. Những vị trí dễ bị bỏ sót như mái nhà, mái che, sân vườn, góc chứa đồ hay các dụng cụ ít sử dụng cần được chú ý kiểm tra, nhất là sau những đợt mưa.

Các vật dụng như lốp xe cũ, thùng xốp, xô chậu, lu, chum, vại, lọ hoa, khay nước và phế thải có khả năng đọng nước phải được thu gom, loại bỏ, lật úp, che đậy kín hoặc xử lý theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Không chỉ dừng lại ở khu dân cư, những địa điểm có nguy cơ phát sinh muỗi cũng được đưa vào diện rà soát. Theo yêu cầu của UBND thành phố, các địa phương phải lập danh sách, kiểm tra cơ sở kinh doanh, sửa chữa và tập kết lốp xe cũ, phế liệu; kho bãi, khu nhà trọ, nhà cho thuê, nhà bỏ hoang, khu đất trống, công trình xây dựng, trường học và địa điểm công cộng.

Chủ cơ sở, người quản lý có trách nhiệm chủ động loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, duy trì kiểm tra thường xuyên, đặc biệt sau các đợt mưa. Những trường hợp không chấp hành sẽ bị xử lý theo quy định.

Đáng lưu ý, UBND thành phố yêu cầu không đồng nhất việc diệt lăng quăng, bọ gậy với hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom rác thải thông thường. Bởi nếu chỉ làm sạch đường phố, thu gom rác mà bỏ sót các vật dụng chứa nước, nơi muỗi sinh sản thì hiệu quả phòng dịch khó được duy trì. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là tổ chức ra quân mà còn phải kiểm tra, giám sát và tiếp tục xử lý sau mỗi chiến dịch.

Tăng cường giám sát, bảo đảm điều trị sốt xuất huyết

Bên cạnh việc kiểm soát nguồn phát sinh muỗi truyền bệnh, công tác giám sát dịch tễ và chuẩn bị năng lực điều trị cũng được thành phố đặt ra như một nhiệm vụ song hành.

Theo phân công, ngành Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và giám sát chuyên môn phòng, chống sốt xuất huyết trên toàn địa bàn; tăng cường theo dõi ca bệnh, ổ dịch, điều tra véc tơ, phân tích dịch tễ và lập bản đồ khu vực nguy cơ. Những thông tin này là cơ sở để hướng dẫn chính quyền địa phương lựa chọn biện pháp can thiệp phù hợp với tình hình thực tế.

Ở khâu điều trị, các cơ sở khám, chữa bệnh công lập và tư nhân phải thực hiện nghiêm hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết của Bộ Y tế. Việc phát hiện sớm dấu hiệu cảnh báo, nhận diện trường hợp bệnh nặng để hội chẩn và chuyển tuyến kịp thời được đặc biệt chú trọng.

Đà Nẵng tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết. (Ảnh minh họa)

Đồng thời, các đơn vị phải rà soát nhân lực, thuốc, dịch truyền, vật tư, trang thiết bị và giường bệnh, chủ động phương án thu dung, điều trị khi số lượng bệnh nhân tăng. Đây là yêu cầu cần thiết nhằm bảo đảm người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, hạn chế quá tải và giảm thấp nhất các trường hợp tử vong.

Công tác phòng, chống sốt xuất huyết cũng được chú trọng tại trường học, khu công nghiệp và những nơi tập trung đông người. Các cơ sở giáo dục được yêu cầu thường xuyên kiểm tra, loại bỏ vật dụng chứa nước, xử lý nơi muỗi có thể sinh sản; đồng thời phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn giáo viên, học sinh và phụ huynh chủ động phòng bệnh. Tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, công trình xây dựng và khu lưu trú công nhân, việc kiểm tra, xử lý những điểm có nguy cơ phát sinh lăng quăng, bọ gậy cũng được tăng cường.

Cùng với đó, công tác truyền thông được đẩy mạnh nhằm giúp người dân nhận biết nguy cơ và duy trì thói quen phòng bệnh trong sinh hoạt hằng ngày. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được đề nghị phát huy vai trò vận động, giám sát, đưa hoạt động phòng, chống dịch đến từng khu dân cư.

Để bảo đảm tiến độ, thành phố yêu cầu các địa phương hoàn thành rà soát địa bàn trọng điểm, phân công lực lượng và tổ chức cao điểm diệt lăng quăng, bọ gậy trong vòng 5 ngày kể từ khi ban hành công văn. Sau 10 ngày, kết quả bước đầu phải được báo cáo về Sở Y tế; các biện pháp phòng dịch tiếp tục được duy trì và báo cáo hằng tuần.

Thực tế cho thấy, hiệu quả phòng, chống sốt xuất huyết không chỉ phụ thuộc vào những chiến dịch quy mô lớn mà còn được quyết định bởi việc duy trì các biện pháp phòng bệnh trong sinh hoạt hằng ngày. Từ việc kiểm tra dụng cụ chứa nước, loại bỏ vật dụng đọng nước đến giữ vệ sinh khu vực xung quanh nhà ở, mỗi hành động nhỏ đều góp phần hạn chế nơi sinh sản của muỗi.

Vì vậy, bên cạnh sự chủ động của ngành chức năng, mỗi gia đình cần dành 10-15 phút mỗi ngày để kiểm tra, xử lý những vị trí có nguy cơ phát sinh lăng quăng, bọ gậy. Đây là cách thiết thực để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và góp phần cùng thành phố kiểm soát dịch bệnh.