Đà Nẵng tăng cường phối hợp liên ngành phòng, chống bệnh dại

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Theo Sở Y tế, trong 9 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 57 ca tử vong do bệnh dại tại 21 tỉnh, thành phố. Riêng tại Đà Nẵng phát hiện 13 ổ dịch dại trên động vật và ghi nhận 1 trường hợp tử vong ở người.

Tại hội nghị, hai sở ký kết kế hoạch phối hợp liên ngành giai đoạn 2026 - 2030. Trọng tâm của kế hoạch là tăng cường chia sẻ thông tin dịch bệnh trong vòng 24 giờ, phối hợp giám sát, xử lý ổ dịch và phân định rõ trách nhiệm của từng ngành, từng cấp.

Sự kiện cũng thảo luận định hướng xây dựng mô hình “Xã điểm phòng, chống bệnh dại” tại xã Sơn Cẩm Hà. Mô hình này dự kiến triển khai các chỉ tiêu can thiệp theo 6 trụ cột (6T), hướng đến kiểm soát triệt để ổ dịch, không để xảy ra ca tử vong do bệnh dại và từng bước xây dựng vùng an toàn dịch bệnh để đánh giá, nhân rộng.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường ký kết kế hoạch phối hợp liên ngành giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Phát biểu khai mạc hội nghị, lãnh đạo Sở Y tế nhấn mạnh, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có tỷ lệ tử vong gần như tuyệt đối khi đã phát bệnh.

Tuy nhiên, bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu quản lý tốt đàn chó, mèo, tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi và điều trị dự phòng kịp thời cho người bị phơi nhiễm.

Thời gian qua, công tác quản lý vật nuôi ở một số nơi vẫn chưa đồng bộ, tỷ lệ tiêm phòng còn thấp và tình trạng chó thả rông còn phổ biến. Đặc biệt, một bộ phận người dân còn chủ quan, tin vào phương pháp chữa bệnh dân gian khi bị động vật nghi mắc bệnh dại cắn.

Thói quen gần gũi với động vật tiềm ẩn nguy cơ lây truyền bệnh dại từ động vật sang người. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Trước tình hình này, thành phố đang quyết liệt triển khai Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 9/4/2026 về kế hoạch phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030 và Công văn số 9401/UBND-SYT ngày 18/9/2026 của UBND thành phố.

Hội nghị là dịp để các đại biểu cập nhật kiến thức chuyên môn, trao đổi về tình hình dịch tễ; đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa ngành y tế, ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương theo phương pháp tiếp cận “Một sức khỏe” (One Health).