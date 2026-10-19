Đà Nẵng tăng cường phối hợp củng cố tổ chức Hội khuyến học và xây dựng xã hội học tập từ cơ sở

Đại biểu dự Hội nghị tập huấn trực tuyến về quản lý nhà nước đối với giáo dục thường xuyên, xây dựng xã hội học tập và các mô hình học tập.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính tại Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội đến các điểm cầu trên toàn thành phố Đà Nẵng, bao gồm: hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tam Kỳ; hội trường Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Nam Phước; hội trường Trường Trung học Cơ sở Trưng Vương (phường Hải Châu).

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã phụ trách văn hóa - xã hội; công chức tham mưu về giáo dục thường xuyên; đại diện các trung tâm học tập cộng đồng, cùng Thường trực và Văn phòng Hội Khuyến học thành phố, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học các xã, phường.

Tập trung 5 chuyên đề nghiệp vụ trọng tâm

Chương trình tập huấn tập trung vào 5 chuyên đề: quản lý nhà nước về giáo dục thường xuyên và xây dựng xã hội học tập trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tổ chức, quản lý và vận hành trung tâm học tập cộng đồng; huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực và cơ chế phối hợp hỗ trợ các trung tâm; kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động trung tâm học tập cộng đồng và công nhận các mô hình học tập; xử lý tình huống thực tiễn, thực hành nghiệp vụ tại địa phương.

Đây là những nội dung thiết thực trong bối cảnh thành phố triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đặt ra yêu cầu tiếp tục kiện toàn tổ chức, thống nhất phương thức hoạt động và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa chính quyền, ngành giáo dục với Hội Khuyến học.

Hội nghị tập huấn trực tuyến về quản lý nhà nước đối với giáo dục thường xuyên, xây dựng xã hội học tập và các mô hình học tập thành phố Đà Nẵng.

Các đại biểu tham gia hội nghị tập huấn.

Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng củng cố mạng lưới, lan tỏa tinh thần hiếu học

Tính đến tháng 10/2026, thành phố Đà Nẵng đã thành lập 68/94 Hội Khuyến học xã, phường, đặc khu (trong đó 60 Hội đã tổ chức đại hội). Việc tiếp tục hoàn thiện tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động tại cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra trong thời gian tới.

Một số kết quả nổi bật nhiệm kỳ 2020-2025 như, toàn thành phố đã huy động được 513,6 tỷ đồng, trao học bổng cho hơn 1 triệu lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; thành phố ghi nhận 568.338 hội viên (chiếm 20,7% dân số).

Tỷ lệ đạt chuẩn các mô hình học tập: Gia đình học tập đạt 69,67%; Dòng họ học tập đạt 73,8%; Cộng đồng học tập đạt 91,48%; Đơn vị học tập đạt 78,21%.

Hướng tới giai đoạn 2025-2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng các mô hình học tập, phát triển mô hình "Công dân học tập" và đẩy mạnh chuyển đổi số trong xây dựng xã hội học tập.

Hội nghị tập huấn lần này cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng (26/10/1991-26/10/2026), khẳng định quyết tâm tiếp nối truyền thống hiếu học, đưa công tác khuyến học, khuyến tài gắn liền với nhu cầu phát triển bền vững của cộng đồng.