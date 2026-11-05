Đà Nẵng tăng cường phát triển hệ sinh thái ẩm thực

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: TRỌNG HUY

Thời gian qua, UBND thành phố Đà Nẵng và Công ty CP Foody phối hợp triển khai nhiều hoạt động quảng bá, kết nối và phát triển du lịch ẩm thực, tiêu biểu là chương trình hợp tác trong khuôn khổ Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 (diễn ra từ ngày 20/5 đến 24/5/2026).

Thông qua hệ sinh thái công nghệ, nền tảng ShopeeFood và mạng lưới đối tác kinh doanh dịch vụ ăn uống, Foody đã đồng hành thành phố trong quảng bá sự kiện, kết nối các cơ sở kinh doanh, thúc đẩy nhu cầu trải nghiệm và tiêu dùng ẩm thực.

Đặc biệt, hai bên đã phối hợp triển khai Bản đồ ẩm thực số Đà Nẵng - Danangfoodmap.vn, góp phần hỗ trợ người dân, du khách tiếp cận thông tin về các địa điểm ẩm thực, đồng thời tăng cường khả năng kết nối giữa du khách với các cơ sở kinh doanh địa phương.

Những kết quả bước đầu này cho thấy tiềm năng của việc kết hợp nguồn lực, lợi thế ẩm thực địa phương với hệ sinh thái công nghệ, dữ liệu và nền tảng số của doanh nghiệp; góp phần mở rộng phương thức quảng bá điểm đến, thúc đẩy hoạt động kinh doanh và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường của các cơ sở kinh doanh ẩm thực.

Lễ ký kết hợp tác giữa UBND thành phố Đà Nẵng và Công ty CP Foody. Ảnh: TRỌNG HUY

Trên nền tảng hợp tác đã đạt được, biên bản ghi nhớ giai đoạn 2027 - 2030 được ký kết nhằm mở rộng phạm vi phối hợp theo hướng toàn diện, đồng bộ và lâu dài.

Hai bên thống nhất tập trung triển khai các nội dung trọng tâm gồm: phát triển hệ sinh thái ẩm thực số và cơ sở dữ liệu ẩm thực Đà Nẵng; kết nối, mở rộng mạng lưới cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; hỗ trợ chuyển đổi số và nâng cao năng lực kinh doanh cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp; xây dựng thương hiệu, quảng bá ẩm thực và phát triển cộng đồng.

Triển khai các chương trình kích cầu, kết nối thị trường và không gian trải nghiệm ẩm thực; phối hợp tổ chức các sự kiện, lễ hội ẩm thực; lồng ghép quảng bá ẩm thực trong các hoạt động xúc tiến du lịch; đồng thời tăng cường chia sẻ dữ liệu, thông tin thị trường và đánh giá hiệu quả hợp tác.

Điểm đáng chú ý của biên bản hợp tác là định hướng phát triển không chỉ dừng lại ở hoạt động truyền thông, quảng bá mà hướng đến hình thành hệ sinh thái kinh tế ẩm thực có sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp nền tảng, các cơ sở kinh doanh và cộng đồng.

Trong đó, công nghệ và dữ liệu được xác định là công cụ hỗ trợ kết nối cung - cầu, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy hoạt động kinh doanh ẩm thực theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả...

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2027 - 2030 có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng để mở rộng quan hệ hợp tác theo hướng toàn diện, đồng bộ và lâu dài; góp phần đưa ẩm thực trở thành một sản phẩm du lịch đặc sắc, có thương hiệu và giá trị gia tăng cao của thành phố Đà Nẵng.

Thành phố kỳ vọng Công ty CP Foody sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm và chủ động huy động các nguồn lực về công nghệ, truyền thông, đào tạo, hỗ trợ chuyển đổi số, kích cầu và xúc tiến quảng bá.

Đồng thời cùng thành phố phát triển các sản phẩm, sự kiện và không gian trải nghiệm ẩm thực có sức hấp dẫn, tạo giá trị thiết thực cho doanh nghiệp và cộng đồng.