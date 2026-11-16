Đà Nẵng tăng cường năng lực chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết

Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: TRÂM ANH

Chương trình được tổ chức kết hợp giữa hình thức trực tiếp tại Bệnh viện Đà Nẵng và trực tuyến, tạo điều kiện cho nhân viên y tế tại nhiều cơ sở khám, chữa bệnh tham gia.

Tại lớp tập huấn, đội ngũ nhân viên y tế được cập nhật phác đồ chẩn đoán, điều trị và xử trí nâng cao đối với bệnh sốt xuất huyết Dengue ở người lớn. Nội dung tập trung nhận diện sớm các dấu hiệu cảnh báo, đánh giá diễn biến lâm sàng và xử trí kịp thời những trường hợp có nguy cơ chuyển nặng, nhằm hạn chế biến chứng và giảm nguy cơ tử vong.

Chương trình cũng hướng dẫn kỹ năng chăm sóc, theo dõi bệnh nhân; kết hợp thảo luận các ca lâm sàng thực tế để chia sẻ kinh nghiệm, qua đó nâng cao hiệu quả phối hợp giữa bác sĩ và điều dưỡng trong quá trình điều trị.

Bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Ảnh: TRÂM ANH

Sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm diễn biến phức tạp, có thể chuyển nặng nhanh chóng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Do đó, việc thường xuyên cập nhật kiến thức, thống nhất phác đồ và tăng cường phối hợp giữa các tuyến y tế có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng điều trị, nhất là khi dịch bệnh tiềm ẩn nguy cơ gia tăng.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng, tính đến ngày 4/11, toàn thành phố đã ghi nhận 8.626 trường hợp mắc sốt xuất huyết và 589 ổ dịch.

Ngành chức năng nhận định, thời tiết mùa mưa tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sản tại các dụng cụ chứa nước, công trình xây dựng, điểm tập kết lốp xe cũ và phế liệu.