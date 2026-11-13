Đà Nẵng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trong mùa mưa bão

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng về chủ động ứng phó với thiên tai và của Sở Công Thương về tăng cường dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân, Chi cục QLTT Đà Nẵng đã chỉ đạo các Đội QLTT trực thuộc tăng cường quản lý địa bàn, theo dõi tình hình cung cầu, giá cả và kiểm tra các mặt hàng thiết yếu. Hoạt động này nhằm góp phần bảo đảm nguồn cung hàng hóa phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.

Lực lượng QLTT tăng cường kiểm tra nguồn gốc xuất xứ hàng hoá và việc niêm yết giá tại các chợ trong mùa mưa bão.

Các Đội QLTT được yêu cầu chủ động nắm bắt tình hình kinh doanh, phân phối hàng hóa trên địa bàn phụ trách; tập trung kiểm tra tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng, doanh nghiệp phân phối và các cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu.

Trong đó, chú trọng kiểm tra việc chấp hành quy định về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết đối với lương thực, thực phẩm, nước uống và các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân, nhất là tại các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa, bão, lũ lụt.

Cùng với kiểm tra về giá, lực lượng QLTT cũng tăng cường kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo quy định đối với các hành vi lợi dụng tình hình thiên tai để đầu cơ, găm hàng, tạo khan hiếm hàng hóa, tăng giá bất hợp lý nhằm thu lợi bất chính; không niêm yết giá, bán không đúng giá niêm yết; kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng hóa không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Bên cạnh đó, các Đội QLTT tăng cường theo dõi, thu thập thông tin, kịp thời xác minh các phản ánh liên quan đến tình trạng khan hiếm hàng hóa, biến động bất thường về giá, đầu cơ, găm hàng hoặc tạo khan hiếm giả tạo trên thị trường; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khi cần thiết.

Theo Chi cục trưởng Chi cục QLTT Đà Nẵng Phạm Ngọc Sơn, việc tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra và kiểm soát thị trường trong mùa mưa bão nhằm phòng ngừa các hành vi lợi dụng thiên tai để vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại. Qua đó, lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, góp phần bảo đảm nguồn cung hàng hóa, ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.