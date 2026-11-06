Đà Nẵng tăng cường kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản ven bờ

Trong hai ngày 4 và 5.11, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP. Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ và khu vực Âu thuyền Thọ Quang, nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, góp phần ngăn chặn khai thác thủy sản bất hợp pháp.

Theo đó, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Đà Nẵng) phối hợp với Chi cục Biển đảo và Thủy sản, Đồn Biên phòng Sơn Trà, Thủy đoàn 1 (Cục Cảnh sát giao thông) và Ban Quản lý Âu thuyền Thọ Quang triển khai kiểm tra tại các vùng nước ven biển, ven bờ và khu vực neo đậu tàu cá.

Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện tàu cá đánh bắt xa bờ

Qua kiểm tra 12 phương tiện tàu cá đánh bắt xa bờ, tổ công tác ghi nhận các phương tiện đều bảo đảm điều kiện hoạt động, giấy tờ của người và phương tiện đầy đủ; không phát hiện vi phạm trong lĩnh vực khai thác thủy sản.

Các tàu cá neo đậu tại Âu thuyền Thọ Quang đúng vị trí quy định, bảo đảm an toàn theo hướng dẫn của Ban Quản lý.

Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng còn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn 12 chủ tàu, 24 thuyền trưởng và 140 lượt thuyền viên, người lao động chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về khai thác thủy sản.

Lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát tàu cá, tuyên truyền quy định khai thác thủy sản và nâng cao ý thức bảo đảm an toàn trên biển

Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc nâng cao ý thức bảo quản phương tiện trong quá trình neo đậu, thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và trang bị đầy đủ thiết bị chữa cháy trên tàu, góp phần hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Thông qua hoạt động phối hợp liên ngành, lực lượng CSGT Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy; đồng thời góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, hướng đến xây dựng nghề cá phát triển bền vững và giữ vững an ninh, an toàn trên biển.