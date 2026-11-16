Đà Nẵng: Tăng cường kiểm soát hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng kiểm tra hàng hóa. Ảnh: NT.

Theo đó, Công an thành phố được giao chỉ đạo lực lượng Cảnh sát kinh tế nắm chắc tình hình, tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây buôn lậu, sản xuất, tiêu thụ hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đồng thời, tăng cường điều tra, xử lý các hành vi vi phạm có tổ chức, sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả và hàng không rõ nguồn gốc.

Công tác kiểm tra sẽ được triển khai thường xuyên, liên tục, tập trung tại các khu vực trọng điểm, tuyến du lịch, cửa hàng thời trang, mỹ phẩm, thực phẩm; đồng thời mở rộng kiểm tra kho hàng, xưởng sản xuất và các địa điểm tập kết hàng hóa có dấu hiệu nghi vấn.

Sở Công Thương chủ trì tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn doanh nghiệp truy xuất nguồn gốc, đăng ký mã QR, sử dụng tem chống hàng giả điện tử.

Chi cục Quản lý thị trường được yêu cầu tăng cường kiểm tra chuyên đề tại chợ truyền thống, trung tâm thương mại, điểm bán lẻ và cửa hàng kinh doanh trực tuyến; phối hợp các sàn thương mại điện tử, nền tảng mạng xã hội phát hiện, xử lý hành vi buôn bán hàng giả.

Đối với lĩnh vực y tế, Sở Y tế phối hợp Công an thành phố và lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hoạt động kinh doanh, lưu hành thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, nhất là tại các nhà thuốc tư nhân, cửa hàng bán lẻ và trên môi trường trực tuyến.

Hàng hóa được lực lượng chức năng kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: NT.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng tăng cường kiểm soát chất lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, giống cây trồng, vật nuôi; kịp thời phát hiện, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, nhất là tại khu vực nông thôn và các chợ đầu mối.

UBND thành phố cũng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp giám sát thông tin trên không gian mạng, xử lý các website, trang mạng xã hội quảng bá, kinh doanh hàng giả, hàng cấm; đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo người dân về rủi ro khi mua hàng trực tuyến không rõ nguồn gốc.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan phải xác định rõ trách nhiệm, nội dung công việc, tiến độ và thời hạn hoàn thành; chủ động phối hợp xử lý các vụ việc theo chức năng, thẩm quyền.