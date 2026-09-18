Đà Nẵng: Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm và đồ chơi trung thu

Dịp Tết Trung thu 2026, thị trường hàng hóa tại TP. Đà Nẵng diễn ra sôi động với đa dạng mẫu mã đồ chơi trẻ em và bánh trung thu. Đáng chú ý, các sản phẩm truyền thống Việt Nam và hàng hóa có thương hiệu uy tín được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn.

Lực lượng Quản lý thị trường TP. Đà Nẵng, Sở Y tế Đà Nẵng đã chủ động siết chặt kiểm tra, giám sát nguồn gốc, chất lượng an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm bánh trung thu, đồng thời, tăng cường kiểm tra về nguồn gốc xuất xứ, giá hàng hóa, tem nhãn đối với các mặt hàng đồ chơi trẻ em ở cả kênh bán lẻ lẫn thương mại điện tử.