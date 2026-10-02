Đà Nẵng tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nghiệp Nga

Mới đây, Công ty CP Bất động sản FUTA Land phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (DISSC) và oBacker tổ chức Diễn đàn “VIETNAM - THE ENTRY POINT”. Sự kiện thu hút gần 300 doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia và khách mời tham dự, trong đó có đông đảo đại diện cộng đồng doanh nghiệp đến từ Nga.

Với thông điệp “Cánh cửa kết nối kinh doanh, đầu tư và những cơ hội mới tại Việt Nam”, diễn đàn tạo không gian để doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế tìm hiểu môi trường kinh doanh, cơ hội đầu tư cũng như chiến lược hiện diện lâu dài tại Việt Nam.

Các phiên thảo luận tập trung vào chính sách, ưu đãi dành cho doanh nghiệp tại Đà Nẵng; triển vọng thị trường, văn hóa kinh doanh; kinh nghiệm gia nhập và vận hành doanh nghiệp tại Việt Nam. Đặc biệt, các doanh nghiệp nói tiếng Nga đã chia sẻ những trải nghiệm thực tế, cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra trong quá trình đầu tư, kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Võ Đức Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng cho biết, thành phố đang hướng đến mục tiêu trở thành đô thị sinh thái, thông minh, đáng sống ở tầm khu vực châu Á.

Diễn đàn “VIETNAM - THE ENTRY POINT”, sự kiện thu hút gần 300 doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia...

Theo ông Võ Đức Anh, với lợi thế về vị trí, cảnh quan, hạ tầng và môi trường đầu tư, Đà Nẵng hiện đã thu hút gần 1.300 dự án FDI, tổng vốn gần 11 tỷ USD. Các lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang phát triển nhanh, mở ra thêm nhiều không gian tăng trưởng mới.

“Đà Nẵng vừa được StartupBlink vinh danh với giải thưởng Hệ sinh thái khởi nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2026. Ngoài ra, lần đầu tiên Đà Nẵng xuất hiện trên bảng xếp hạng Trung tâm tài chính toàn cầu”, ông Võ Đức Anh thông tin.

Với những dư địa phát triển mới, Đà Nẵng sẵn sàng đón các nhà đầu tư quốc tế, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp Nga đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư và phát triển kinh doanh lâu dài.

Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Tổng Giám đốc FUTA Land cho biết, việc đồng hành cùng diễn đàn là cơ hội để doanh nghiệp mở rộng kết nối với cộng đồng quốc tế, đồng thời đưa những thông tin thực tiễn về thị trường Việt Nam và Đà Nẵng đến gần hơn với các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài.

Đà Nẵng đã và đang tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nghiệp Nga

Tại diễn đàn, FUTA Land cũng đã giới thiệu nền tảng công nghệ số dành cho lĩnh vực bất động sản, hướng đến kết nối khách hàng, tư vấn viên và chủ đầu tư trên cùng một hệ sinh thái, đồng thời chuẩn hóa, tập trung dữ liệu sản phẩm trên một nền tảng thống nhất.

Theo giới thiệu, người dùng có thể trực tiếp tra cứu thông tin sản phẩm, giá từng căn, trạng thái giao dịch, phương thức thanh toán, mặt bằng, hình ảnh, flycam và trải nghiệm 3D. Nền tảng còn tích hợp trợ lý AI hoạt động 24/7, hỗ trợ tra cứu, tư vấn thông tin bất động sản và kết nối các bên trong quá trình giao dịch.

Nền tảng được phát triển trên iOS, Android và web, hỗ trợ 5 ngôn ngữ gồm Việt, Anh, Trung, Hàn và Nga. Qua đó, FUTA Land hướng tới xây dựng hệ sinh thái bất động sản số, góp phần minh bạch thông tin, rút ngắn quá trình tìm hiểu sản phẩm và tăng khả năng kết nối giữa khách hàng, đội ngũ tư vấn và chủ đầu tư.