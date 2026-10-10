Đà Nẵng: Tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để giải quyết các vướng mắc

Ngày 10/10 trên địa bàn TP Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động gặp mặt, chúc mừng nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2026).

Tại phường Hòa Xuân, UBND phường tổ chức chương trình “Cà phê doanh nhân” nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2026) nhằm lắng nghe, trao đổi những ý kiến, đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Đặng Quang Vinh, Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân, cho biết hiện nay trên địa bàn Hòa Xuân có gần 3.000 doanh nghiệp và 5.000 hộ kinh doanh hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, xây dựng, vận tải và sản xuất. Đây là nguồn lực rất quan trọng đối với sự phát triển của địa phương.

Ông Huỳnh Thanh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Kiến trúc Xây dựng Nội thất Quang Army, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hòa Xuân nêu kiến nghị. Ảnh: Nguyễn Tú.

Trong 9 tháng, phường đã giải quyết 2.751 hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cùng các hồ sơ về thành lập hợp tác xã, OCOP và các thủ tục chuyên ngành, bảo đảm đúng và trước hạn.

Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, phường tiếp tục triển khai Chương trình OCOP, xúc tiến thương mại; tổ chức Chợ phiên “Làng trong phố” để tạo thêm không gian giới thiệu sản phẩm và kết nối cung cầu. Tính đến tháng 10, thu ngân sách trên địa bàn là 757 tỷ đồng, đạt 78% dự toán thành phố giao; giải ngân đầu tư công đạt 95 tỷ đồng, tương đương 70% kế hoạch.

Chủ tịch UBND phường khẳng định những kết quả trên có sự đóng góp rất quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và hộ kinh doanh.

Tại buổi gặp mặt, nhiều doanh nghiệp đã đề xuất địa phương thường xuyên cung cấp các thông tin về đất đai, các cơ hội đầu tư, kết nối nhu cầu của địa phương với năng lực cung ứng của doanh nghiệp phường nhằm tạo thêm đầu ra công việc, rút ngắn hơn nữa thời gian giải quyết thủ tục hành chính, phối hợp Hội Doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ hằng tháng để kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động…

Theo Chủ tịch UBND phường Đặng Quang Vinh, để tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp, trong thời gian đến UBND phường tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; hoàn thiện Quy hoạch phân khu Hòa Xuân, tạo thêm những động lực tăng trưởng mới và cơ hội cho doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong chuyển đổi số, thương mại điện tử; tăng cường đối thoại để kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

*Tại phường Ngũ Hành Sơn, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà, chúc mừng các doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội, công tác an sinh xã hội.

Lãnh đạo phường Ngũ Hành Sơn chúc mừng Tập đoàn BRG tại Đà Nẵng. Ảnh: Như Ý.

Lãnh đạo phường đánh giá cao các doanh nghiệp có khát vọng mạnh mẽ, với tinh thần kinh doanh đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội ngày càng lớn; đồng thời mong muốn đội ngũ doanh nhân tiếp tục đồng hành cùng thành phố, địa phương trong triển khai quyết liệt các giải pháp gắn với mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Ông Nguyễn Hùng Anh, đại diện Tập đoàn BRG tại Đà Nẵng, gửi lời cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của chính quyền địa phương đến sự phát triển của doanh nghiệp, đây chính là động lực để đơn vị tiếp tục nỗ lực đầu tư phát triển và cam kết sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nghĩa vụ, trách nhiệm trong kinh doanh và đồng hành cùng địa phương trong thực hiện an sinh xã hội.

*Tại phường Cẩm Lệ, UBND phường tổ chức gặp mặt kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Hải Đường, Chủ tịch UBND phường Cẩm Lệ ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đóng góp ngân sách địa phương.

Lãnh đạo phường Cẩm Lệ chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp. Ảnh: Lê Đô.

Lãnh đạo UBND phường khẳng định sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, qua đó, hiện thực hóa phương châm “Cẩm Lệ đồng hành – Doanh nghiệp phát triển”.

*Tại phường An Khê, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Khê tổ chức buổi tọa đàm nhằm ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế xã hội.

Chủ tịch UBND phường An Khê Ngô Ngọc Hậu chúc mừng các doanh nghiệp. Ảnh: Nguyễn Tú.

Hiện phường An Khê có khoảng 2.300 doanh nghiệp đang hoạt động, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đóng góp ngân sách nhà nước và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Trong 9 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách trên địa bàn đạt 452,565 tỷ đồng, bằng 76,37% chỉ tiêu thành phố giao.

Sau một năm thành lập, Hội Doanh nghiệp phường An Khê từng bước kiện toàn tổ chức, phát triển với 116 hội viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Hội duy trì hiệu quả các chương trình cà phê doanh nhân, kết nối giao thương, hợp tác kinh doanh; đồng thời tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và an sinh xã hội với tổng giá trị từ thiện hơn 300 triệu đồng.

Những kết quả này thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp đối với xã hội và địa phương.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo phường An Khê ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của đội ngũ doanh nhân; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng để doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững.