Đó cũng chính là nội dung tại Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch; đồng thời triển khai Chỉ thị số 24/CT-TTg về tăng cường công tác này trong tình hình mới do UBND TP Đà Nẵng phối hợp với Công an TP Đà Nẵng vừa tổ chức.

Nhận diện nguy cơ, chủ động bảo đảm ANTT từ cơ sở du lịch

Giai đoạn 2021–2026, mặc dù chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 và nhiều khó khăn, thách thức, du lịch Đà Nẵng từng bước phục hồi, phát triển, đóng góp từ 24% đến gần 30% GRDP của thành phố. Cùng với quá trình phục hồi và mở rộng quy mô hoạt động du lịch, công tác bảo đảm ANTT được các cấp, ngành, địa phương quan tâm phối hợp triển khai, góp phần giữ vững môi trường an toàn cho các sự kiện chính trị, văn hóa, du lịch quy mô quốc gia và quốc tế.

Lợi dụng hoạt động du lịch để nhập cảnh, lưu trú tại Đà Nẵng nhằm trốn truy nã, nhiều đối tượng người nước ngoài đã bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Trong đó, lực lượng Công an thành phố phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý xuất nhập cảnh, chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật Công an TP Đà Nẵng tăng cường kiểm tra, quản lý người nước ngoài lưu trú, kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật. quan đến hoạt động du lịch.

Qua 5 năm, lực lượng Công an đã bắt, bàn giao 30 đối tượng truy nã quốc tế; trục xuất 43 người nước ngoài vi phạm pháp luật; xử phạt 1.792 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực xuất nhập cảnh với tổng số tiền hơn 22,3 tỷ đồng. Đồng thời, phát hiện, khởi tố nhiều vụ án liên quan đến hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh, xuất cảnh trái phép.

Song song với các biện pháp nghiệp vụ, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia bảo vệ ANTT, xây dựng các mô hình tự phòng, tự quản tiếp tục được chú trọng. Nhiều mô hình hiệu quả được Bộ Công an ghi nhận, nhân rộng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phát huy trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp trong giữ gìn môi trường du lịch an toàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn cũng đặt ra không ít vấn đề cần tập trung giải quyết. Đáng chú ý là tình trạng một số người nước ngoài lợi dụng hoạt động du lịch để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; những bất cập trong quản lý cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch trên nền tảng số; hoạt động du lịch tự phát tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT. Công tác phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin giữa một số cơ quan, địa phương có thời điểm chưa kịp thời; năng lực quản lý du lịch ở cơ sở chưa đồng đều, chưa theo kịp tốc độ phát triển và tính đa dạng của các loại hình dịch vụ.

Đây là những vấn đề đòi hỏi công tác bảo đảm ANTT trong lĩnh vực du lịch phải được triển khai chủ động, đồng bộ và thực chất hơn, thay vì chỉ tập trung xử lý khi vụ việc đã phát sinh. Bởi một sơ hở trong quản lý cư trú, lưu trú, một hành vi chèo kéo, ép giá hay một vụ việc gây mất an toàn cho du khách đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh, uy tín của điểm đến.

Xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện

Tại hội nghị, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND phường Hội An, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố và Hiệp hội Du lịch thành phố đã trình bày các tham luận, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp trong quản lý, phòng ngừa và xử lý các vấn đề phức tạp liên quan đến ANTT trong hoạt động du lịch. Các ý kiến tập trung vào yêu cầu tăng cường trách nhiệm của từng ngành, từng địa phương; chủ động phát hiện nguy cơ từ cơ sở; nâng cao hiệu quả quản lý các loại hình dịch vụ, lưu trú và hoạt động kinh doanh du lịch.

Công an TP Đà Nẵng đẩy mạnh kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân chấp hành quy định về quản lý người nước ngoài.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ghi nhận những kết quả đạt được trong 5 năm qua, đặc biệt đánh giá cao vai trò nòng cốt của lực lượng Công an thành phố trong công tác bảo đảm ANTT lĩnh vực du lịch. Đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng du lịch để vi phạm pháp luật, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ghi nhận những kết quả đạt được trong 5 năm qua, đặc biệt đánh giá cao vai trò nòng cốt của lực lượng Công an thành phố trong công tác bảo đảm ANTT lĩnh vực du lịch.

Chính quyền cơ sở cần nâng cao hiệu quả quản lý cư trú, cơ sở lưu trú; kịp thời phát hiện, xử lý tình trạng cò mồi, chèo kéo, ép giá du khách và các vi phạm về trật tự đô thị. Công an thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư, hệ thống camera giám sát và phần mềm quản lý lưu trú; chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an toàn tại các khu, điểm du lịch.

Theo lãnh đạo UBND thành phố, yêu cầu đặt ra là công tác bảo đảm ANTT phải đi trước một bước, gắn chặt với quản lý nhà nước về du lịch và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Mỗi cơ sở kinh doanh, mỗi người dân và mỗi cán bộ thực thi nhiệm vụ đều cần trở thành một mắt xích trong việc xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện.

Qua đó, không chỉ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, du khách, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Đà Nẵng văn minh, trách nhiệm, thực sự trở thành những “sứ giả an ninh, du lịch”, đồng hành cùng thành phố trong xây dựng thương hiệu điểm đến an toàn, hấp dẫn.