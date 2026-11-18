Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VINH ANH

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu 93 xã, phường.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Cao Thị Huyền Trân báo cáo kết quả kiểm tra công vụ, cải cách hành chính và xác minh một số vụ việc liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.

Trong năm 2026, Sở Nội vụ đã tổ chức kiểm tra công vụ, cải cách hành chính tại 20 chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực; tiến hành xác minh 3 vụ việc có phản ánh, kiến nghị của công dân tại xã Thăng Điền, phường Liên Chiểu và phường Ngũ Hành Sơn liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Giám đốc Sở Nội vụ Cao Thị Huyền Trân báo cáo tại hội nghị. Ảnh: VINH ANH

Tại 20 chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực, trong tổng số 77.357 hồ sơ đã giải quyết (tính đến ngày 18/11), có 8.434 hồ sơ trễ hạn (chiếm 10,9%).

Tình trạng này chủ yếu xuất phát từ việc phối hợp giữa chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực với UBND cấp xã, cơ quan thuế và Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố chưa thực sự chặt chẽ.

Việc luân chuyển, theo dõi và xử lý hồ sơ trên hệ thống phần mềm còn bất cập; đặc biệt là tình trạng tạm dừng hồ sơ kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Sở Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung khắc phục tồn tại, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phạm Nam Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VINH ANH

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, chấn chỉnh toàn bộ quy trình giải quyết hồ sơ đất đai; hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa văn phòng đăng ký đất đai, các chi nhánh với UBND cấp xã và cơ quan thuế.

UBND các xã, phường tập trung xử lý dứt điểm hồ sơ còn tồn đọng, chậm giải quyết. Sở Nội vụ tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, cũng như kết quả khắc phục tồn tại của các đơn vị.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh , lĩnh vực đất đai liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, do đó các đơn vị, địa phương phải thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của thành phố; chủ động nắm bắt và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

Mỗi cán bộ, công chức phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc. Qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng nền hành chính thành phố chuyên nghiệp, hiện đại.

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị lãnh đạo các xã, phường tập trung quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ tồn đọng, nhất là đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhằm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm.

Các địa phương chủ động rà soát, xác định danh mục đầu tư công, dự án trọng điểm năm 2027 để khẩn trương chuẩn bị hồ sơ, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng ngay từ những tháng đầu năm.