Đà Nẵng: Tăng cường công tác dân tộc, tôn giáo, củng cố khối đại đoàn kết

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CĐ.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh nhấn mạnh, công tác dân tộc, tôn giáo có vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển của TP Đà Nẵng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo ông Nguyễn Đình Vĩnh, thời gian qua, các vị chức sắc, chức việc cùng đồng bào các tôn giáo, dân tộc trên địa bàn đã phát huy truyền thống yêu nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ phát động, qua đó đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

Hội nghị được tổ chức nhằm cung cấp những thông tin lý luận và thực tiễn về công tác dân tộc, tôn giáo; đồng thời tạo diễn đàn để cán bộ Mặt trận các cấp, chức sắc, chức việc các tôn giáo trao đổi, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và kinh nghiệm thực tiễn từ cơ sở.

Qua đó, các bên cùng trao đổi, nhận diện những vấn đề đặt ra trong công tác dân tộc, tôn giáo, góp phần tăng cường sự hiểu biết, đồng thuận và phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo, đồng bào các dân tộc trong đời sống xã hội.

Tại hội nghị, báo cáo viên thông tin khái quát tình hình dân tộc, tôn giáo khu vực miền Trung-Tây Nguyên và TP Đà Nẵng; tình hình hoạt động của các tôn giáo hiện nay; những vấn đề cần lưu ý trong công tác dân tộc, tôn giáo.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: NT.

Đồng thời, hội nghị cũng thông tin những kết quả nổi bật trong triển khai công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn thành phố, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng và hiệu quả phối hợp của đội ngũ cán bộ Mặt trận trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.