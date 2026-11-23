Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông trao quà cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Đà Nẵng.

Trong đội ngũ này có 16 Bí thư chi bộ thôn, 8 trưởng thôn, 7 trưởng ban Công tác Mặt trận, 56 già làng, 5 trưởng dòng họ, tộc trưởng, 44 cán bộ hưu trí, 3 người hoạt động sản xuất, kinh doanh và 115 người thuộc các thành phần khác. Với sự am hiểu phong tục, tập quán và đời sống địa phương, Người có uy tín là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, góp phần đưa các chủ trương, chính sách đến gần hơn với đồng bào.

Những năm qua, TP. Đà Nẵng đã quan tâm triển khai nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ và tạo điều kiện để đội ngũ Người có uy tín phát huy vai trò tại địa bàn dân cư. Các hoạt động tập trung vào thăm hỏi, động viên khi ốm đau, gặp khó khăn; cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách mới; đồng thời tổ chức tập huấn, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động tại cơ sở.

Riêng năm 2026, Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ 3 trường hợp Người có uy tín điều trị tại bệnh viện. Thành phố cũng tổ chức 3 lớp tập huấn tại các xã Trà My, Tây Giang và phường Hương Trà, tập trung cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động và khả năng tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, Sở đã tổ chức 2 đoàn cho Người có uy tín đi học tập, trao đổi kinh nghiệm tại các tỉnh, thành phố. Thông qua những hoạt động này, đội ngũ Người có uy tín có thêm điều kiện tiếp cận thông tin, trao đổi cách làm hay, nâng cao năng lực vận động quần chúng. Qua đó, góp phần khuyến khích đồng bào phát triển kinh tế, giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố tình đoàn kết tại khu dân cư.

Việc xây dựng chính sách hỗ trợ không chỉ thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với đội ngũ Người có uy tín mà còn hướng đến tạo cơ chế khuyến khích, động viên lâu dài. Khi được quan tâm, bảo đảm tốt hơn về điều kiện sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe, Người có uy tín sẽ có thêm động lực tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong tuyên truyền, vận động nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại vùng đồng bào DTTS và miền núi.