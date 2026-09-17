Đà Nẵng tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh

Tuyên truyền hướng dẫn người dân chạy xe máy trên sa hình.

Lan tỏa thông điệp lái xe an toàn

Sáng 17/9, Đội CSGT đường bộ số 2 thuộc Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng phối hợp Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và Công an xã Trà My tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) năm 2026 cho gần 500 học sinh, cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã.

Các em học sinh hăng hái tham gia phần hỏi - đáp kiến thức về TTATGT.

Lãnh đạo xã Trà My và Đội CSGT số 2 trao quà tặng người dân, học sinh có câu trả lời đúng về kiến thức an toàn giao thông.

Cán bộ CSGT phát sổ tay an toàn giao thông cho các em học sinh.

Buổi tuyên truyền diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức như trực tiếp kết hợp trình chiếu hình ảnh, video minh họa, trao đổi, hỏi đáp các nội dung liên quan đến TTATGT; thực hành, hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn, các tình huống dễ dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT) đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; kết hợp tặng quà, mũ bảo hiểm, tờ rơi, sổ tay ATGT.

Theo ghi nhận của PV Báo Công an nhân dân, người dân và các em học sinh rất hào hứng tham gia các phần hỏi đáp tại buổi tuyên truyền. Đặc biệt, các em học sinh rất sôi nổi tham gia quét mã QR để vào ứng dụng thi tìm hiểu, đánh giá nhận thức pháp luật về TTATGT và phần thực hành điều khiển xe máy điện, xe dưới 50cc trên sa hình.

Em Hà Thị Bảo Trân (trú xã Trà Tân), học sinh lớp 10 Trường THPT Bắc Trà My, chia sẻ em được bố mẹ mua chiếc xe máy 50cc để làm phương tiện di chuyển từ nhà cách khoảng 5km đến trường. “Việc được tham gia buổi tuyên truyền pháp luật về TTATGT rất có ý nghĩa với cá nhân em. Em được nâng cao kiến thức, nhận thức và kỹ năng lái xe an toàn khi tham gia giao thông”.

Còn em Nguyễn Quốc Tài (trú tổ Mậu Cà, xã Trà My), học sinh lớp 10 Trường THPT Bắc Trà My, bày tỏ qua buổi tập huấn này, em càng có thêm kiến thức, kỹ năng để điều khiển xe đạp điện đến trường, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Trung tá Văn Bá Trì, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2, cho biết đối với xã Trà My giao thông đi lại còn nhiều khó khăn; nhiều tuyến đường có địa hình đèo dốc, quanh co, thời tiết có lúc diễn biến phức tạp. Đây là những yếu tố đòi hỏi mỗi người khi tham gia giao thông phải hết sức cẩn trọng, chủ động phòng ngừa tai nạn.

Chính vì vậy, việc tổ chức chương trình lần này có ý nghĩa rất thiết thực. Qua chương trình này không chỉ góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng cho người dân, chương trình còn thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, nhà trường tại địa phương trong việc xây dựng môi trường văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

“Tôi mong rằng mỗi cán bộ, hội viên, đoàn viên, phụ huynh, học sinh và người dân Trà My hãy bắt đầu từ những việc rất cụ thể: đã uống rượu, bia thì không lái xe; đã đi xe máy thì phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cài quai đúng quy cách; không giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe; đi đúng tốc độ, đúng phần đường và đặc biệt chủ động giảm tốc độ, quan sát kỹ khi đi qua các đoạn đường đèo dốc, quanh co, trời mưa hoặc tầm nhìn hạn chế”, Trung tá Văn Bá Trì chia sẻ.

Đối với các em học sinh, tuyệt đối không tự ý sử dụng xe máy khi chưa đủ tuổi theo quy định. Các bậc phụ huynh cần thường xuyên nhắc nhở, quản lý và làm gương cho con em mình trong chấp hành pháp luật giao thông. Nhà trường tiếp tục tăng cường giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn, giúp các em hình thành thói quen tốt ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Theo thống kê của Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, từ ngày 1/9 đến nay, đơn vị này đã tổ chức tuyên truyền tại hơn 30 trường học, với sự tham gia của gần 30.000 cán bộ, giáo viên và học sinh; đồng thời trao tặng hơn 400 mũ bảo hiểm và hơn 500 cẩm nang tuyên truyền về TTATGT.

Đại tá Phan Thanh Hồng, Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, cho biết với phương pháp tuyên truyền sinh động, trực quan, dễ hiểu, cán bộ CSGT đã tập trung hướng dẫn các em học sinh những kiến thức, kỹ năng thiết thực như: tư thế điều khiển phương tiện đúng cách; kỹ năng quan sát, nhận diện nguy cơ; xử lý tình huống khi tham gia giao thông; đồng thời phổ biến, nhấn mạnh những quy định quan trọng của pháp luật về TTATGT đường bộ.

Ông Phùng Văn Huy, Bí thư Đảng ủy, và đại diện Công an xã Trà My trao quà tặng người dân, học sinh.

Cán bộ CSGT hướng dẫn người dân quét mã QR để vào ứng dụng thi tìm hiểu, đánh giá nhận thức pháp luật về TTATGT.

Cán bộ CSGT hướng dẫn các em học sinh quét mã QR để vào ứng dụng thi tìm hiểu, đánh giá nhận thức pháp luật về TTATGT.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, Phòng CSGT chủ động góp phần phòng ngừa TNGT, hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trong học sinh, từ đó lan tỏa những hành vi đẹp đến gia đình và cộng đồng.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh, quyết tâm phấn đấu đến khi kết thúc năm học 2026-2027, 100% học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố được tuyên truyền và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn”, Đại tá Phan Thanh Hồng chia sẻ.

Triển khai đồng bộ các giải pháp

Song song với công tác tuyên truyền, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Công an cấp xã tổ chức kiểm tra các bãi trông giữ xe học sinh trong và xung quanh khu vực trường học trên địa bàn thành phố; kết hợp tuyên truyền pháp luật, yêu cầu chủ cơ sở giữ xe ký cam kết chấp hành nghiêm quy định.

Một em học sinh Trường THPT Bắc Trà My tham gia chạy xe máy trên sa hình.

Tặng quà cho người dân, học sinh tham gia buổi tuyên truyền tại xã Trà My.

Việc kiểm tra các bãi giữ xe được xác định là một trong những biện pháp chủ động phát hiện nguy cơ ngay từ nơi học sinh gửi phương tiện, qua đó góp phần ngăn ngừa việc học sinh điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện, hạn chế nguy cơ xảy ra TNGT.

Tại các trường học, Phòng CSGT đã làm việc với Ban Giám hiệu, hướng dẫn nhận biết các loại phương tiện học sinh không được điều khiển đến trường; đồng thời đề nghị nhà trường phối hợp tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Đại diện các trường đã ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm TTATGT.

Thời gian tới, CSGT Đà Nẵng tiếp tục kiểm tra các bãi giữ xe, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của học sinh và trường hợp phụ huynh giao phương tiện cho con em khi chưa đủ điều kiện điều khiển.

Cán bộ Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng kiểm tra, nhắc nhở an toàn cho các em học sinh tại các bến đò ngang.

Đại tá Phan Thanh Hồng thông tin thêm, trong thời gian thực hiện Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, đồng thời chủ động phòng ngừa tai nạn đường thủy trong thời điểm mùa mưa bão đang đến gần, lực lượng Cảnh sát đường thủy - Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các bến khách ngang sông trên địa bàn phụ trách.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các điều kiện bảo đảm an toàn của phương tiện và người điều khiển; việc trang bị, quản lý, sử dụng áo phao, phao cứu sinh và các thiết bị cứu sinh theo quy định. Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát đường thủy chú trọng tuyên truyền, nhắc nhở học sinh và người dân mặc áo phao đầy đủ, đúng cách trong suốt hành trình khi di chuyển bằng phương tiện thủy.

“Trong Tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường, lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ các giải pháp tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm. Song song với sự quyết liệt trong xử lý vi phạm, chúng tôi đặc biệt chú trọng phối hợp chặt chẽ với nhà trường và gia đình đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, xem đây là giải pháp căn cơ để hình thành văn hóa giao thông và bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các em học sinh trên mọi nẻo đường”, Đại tá Phan Thanh Hồng, Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, bày tỏ.