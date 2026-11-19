Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Theo báo cáo, qua 5 năm thực hiện Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 4/8/2021, các sở, ngành, địa phương phối hợp bảo đảm an toàn cho nhiều sự kiện lớn như Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng và hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN lần thứ 16.

Các đơn vị giải quyết hơn 40 vụ việc khiếu kiện, khiếu nại tại các dự án căn hộ du lịch, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Lực lượng chức năng khởi tố 32 vụ với 50 bị can liên quan đến lĩnh vực du lịch có yếu tố nước ngoài, bắt và bàn giao 30 người nước ngoài bị truy nã quốc tế, trục xuất 43 trường hợp. Trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, hơn 1.700 tổ chức, cá nhân bị xử phạt hành chính với tổng số tiền hơn 22,3 tỷ đồng.

Các đơn vị tổ chức hơn 60 lượt tuyên truyền tại các cơ sở lưu trú. Mô hình phối hợp tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự du lịch biển do Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng xây dựng được Bộ Công an công nhận là mô hình tiêu biểu, nhân rộng trên toàn quốc.

Công an phường Thanh Khê kiểm tra các cơ sở lưu trú trên địa bàn. Ảnh minh họa: THÀNH CA

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi ghi nhận sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương, lực lượng công an và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác bảo đảm an ninh du lịch.

Đồng thời đề nghị các đơn vị rút kinh nghiệm từ những hạn chế được chỉ ra, rà soát và điều chỉnh kế hoạch của từng đơn vị để cụ thể hóa nhiệm vụ theo Kế hoạch số 369/KH-UBND ngày 22/7/2026.

Các xã, phường, đặc khu, nhất là địa bàn du lịch trọng điểm, cần khẩn trương kiện toàn đội ngũ cán bộ phụ trách; tăng cường quản lý cư trú và kiểm tra các cơ sở homestay, villa xen trong khu dân cư; xử lý dứt điểm tình trạng cò mồi, chèo kéo, ép giá du khách.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (thứ 5 từ phải qua) trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: T.CÔNG

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị Công an thành phố chủ trì tham mưu triển khai kế hoạch, khai thác hệ thống camera giám sát, dữ liệu dân cư và phần mềm quản lý lưu trú để phòng ngừa, phát hiện tội phạm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát quy định quản lý các loại hình lưu trú mới, sản phẩm du lịch mạo hiểm và duy trì các kênh tiếp nhận phản ánh của du khách 24/7.

Dịp này, UBND thành phố tặng bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.