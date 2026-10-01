Đà Nẵng tăng 154% GSEI trên bản đồ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo toàn cầu

Bằng chứng nhận Giải thưởng Hệ sinh thái khởi nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2026. Ảnh DISSC

Ông Nguyễn Viết Toàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (DISSC), cho biết thành phố Đà Nẵng vừa được StartupBlink vinh danh với giải thưởng Hệ sinh thái khởi nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2026 - “Fastest-Growing Startup Ecosystem in Vietnam” năm 2026, Giải thưởng nhằm ghi nhận tốc độ tăng trưởng nổi bật của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng. DISSC là đơn vị đại diện cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố nhận chứng nhận này tại Lễ trao giải được thực hiện trực tuyến diễn ra vào ngày 30/9/2026.

Theo StartupBlink, điểm số GSEI của Đà Nẵng tăng 154% giữa hai kỳ 2025 và 2026, cao nhất trong số các hệ sinh thái đô thị của Việt Nam được xếp hạng; Thành phố đồng thời tăng 212 bậc, lên vị trí 554 thế giới.

Giải thưởng này nằm trong khuôn khổ Global Startup Ecosystem Awards 2026, diễn ra tại Tashkent (Uzbekistan) vào ngày 23/9/2026 trong khuôn khổ ICT Week Uzbekistan.

Kết quả này không chỉ phản ánh sự cải thiện về thứ hạng mà còn ghi nhận những chuyển biến trong quá trình xây dựng và phát triển môi trường hỗ trợ khởi nghiệp tại Đà Nẵng, qua đó nâng cao nhận diện của thành phố trong mạng lưới khởi nghiệp toàn cầu. Đồng thời, thành phố đã từng bước mở rộng kết nối giữa các startup với nhà đầu tư, doanh nghiệp, chuyên gia và các tổ chức hỗ trợ trong nước, quốc tế; tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nối và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Các sự kiện nổi bật như Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng (SURF) và Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng (DAVAS) trở thành những không gian kết nối quan trọng, góp phần đưa startup Đà Nẵng tiếp cận các nguồn lực, đối tác và mạng lưới hỗ trợ bên ngoài thành phố. Qua đó, hệ sinh thái khởi nghiệp từng bước được mở rộng cả về quy mô kết nối và khả năng hội nhập quốc tế.

Ông Nguyễn Viết Toàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo Đà Nẵng, cho hay thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục củng cố các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, mở rộng kết nối trong nước và quốc tế, thu hút nguồn lực, chuyên gia, nhà đầu tư và doanh nghiệp công nghệ, qua đó tạo thêm động lực để hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển theo hướng năng động và hội nhập.

StartupBlink là tổ chức nghiên cứu và lập bản đồ hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, công bố Global Startup Ecosystem Index (GSEI) hằng năm dựa trên nhiều nhóm chỉ số liên quan đến số lượng, chất lượng startup, môi trường kinh doanh và khả năng kết nối của hệ sinh thái.