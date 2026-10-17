Đà Nẵng: Tam Xuân chuyển động trên nhiều lĩnh vực phát triển

Khai thác tiềm năng kinh tế biển gắn liền với phát triển du lịch sinh thái cộng đồng trên địa bàn xã.

Từ duy trì sản xuất nông nghiệp đến đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng đang triển khai nhiều nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển kinh tế địa phương. Những kết quả ghi nhận trong năm 2025 và 9 tháng đầu năm 2026 cho thấy các lĩnh vực sản xuất truyền thống vẫn giữ vai trò quan trọng, trong khi những hướng đi mới về dịch vụ và du lịch từng bước được quan tâm.

Trong sản xuất nông nghiệp, Tam Xuân duy trì sản lượng lương thực năm 2025 ở mức hơn 15.700 tấn, hoàn thành kế hoạch đề ra. Hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản tiếp tục đóng góp vào kinh tế địa phương; sản phẩm OCOP cũng được chú trọng phát triển, với 8 sản phẩm của 6 chủ thể được công nhận hoặc công nhận lại trong giai đoạn 2021–2025. Đây là những kết quả tạo cơ sở để xã tiếp tục khai thác lợi thế sản xuất, đồng thời quan tâm hơn đến chất lượng và khả năng tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh các ngành kinh tế truyền thống, du lịch cộng đồng đang được địa phương đưa vào định hướng phát triển. Đề án phát triển du lịch sinh thái cộng đồng khu vực biển Tam Tiến gắn với chợ cá Tam Tiến tiếp tục được hoàn thiện. Hướng đi này có thể kết nối lợi thế cảnh quan ven biển với hoạt động đánh bắt, buôn bán hải sản và dịch vụ địa phương. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành nguồn thu thực tế, việc tổ chức các sản phẩm du lịch và kết nối dịch vụ vẫn là những nội dung cần tiếp tục triển khai.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ủy xã Tam Xuân trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn

Ở lĩnh vực quản lý nhà nước, chuyển đổi số ghi nhận kết quả đáng chú ý. Trong 9 tháng đầu năm 2026, xã tiếp nhận 2.688 hồ sơ thủ tục hành chính; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 98,3%, trong khi toàn bộ hồ sơ tiếp nhận được thực hiện trực tuyến. Địa phương cũng tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng số, hướng dẫn ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chữ ký số, đồng thời triển khai mô hình hành chính công lưu động nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn.

Công tác quản lý đất đai cũng có bước tiến trong chuẩn hóa dữ liệu. Đến ngày 20/9/2026, xã hoàn thành rà soát, làm sạch toàn bộ 18.975 trường hợp trong cơ sở dữ liệu đất đai. Đây là nền tảng phục vụ việc tra cứu, xử lý hồ sơ và nâng cao hiệu quả quản lý. Cùng với đó, địa phương tiếp tục phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, trong đó có dự án hoàn thiện đường ven biển 129.

Nâng cao hiệu quả công tác giữ vững an ninh trật tự, phục vụ ổn định và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dù đạt được những kết quả trên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn là vấn đề cần tập trung tháo gỡ. Đến ngày 25/9/2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 37,83% kế hoạch. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục đầu tư tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ một số dự án. Đây là yếu tố cần được xử lý để các nguồn lực đầu tư sớm chuyển thành công trình và hạ tầng phục vụ đời sống, sản xuất.

Thời gian tới, Tam Xuân tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phát triển nông thôn mới, hỗ trợ sản phẩm OCOP tiếp cận nền tảng số và thương mại điện tử, hoàn thiện định hướng phát triển du lịch cộng đồng, đồng thời đẩy nhanh các dự án đầu tư. Việc kết nối sản xuất, dịch vụ và hạ tầng với cải cách hành chính sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và cơ sở kinh doanh. Hiệu quả của những định hướng này sẽ được thể hiện qua khả năng triển khai thực tế, tạo thêm giá trị kinh tế và cải thiện chất lượng phục vụ tại địa phương.