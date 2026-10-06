Đà Nẵng: Tâm lý kinh doanh của doanh nghiệp trong quý IV có xu hướng tích cực hơn

Thống kê Đà Nẵng cho biết, kết quả khảo sát xu hướng sản xuất kinh doanh của 172 doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn trong quý III/2026 cho thấy: có 30,99% doanh nghiệp nhận định tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn; 46,78% ổn định và 22,22% cho rằng tình hình khó khăn hơn so với quý II/2026.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Đà Nẵng tăng 10% trong 9 tháng năm 2026.

“Nhìn chung, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn qua kết quả đánh giá từ phía doanh nghiệp cơ bản duy trì ổn định và có xu hướng cải thiện, tuy nhiên mức độ phục hồi chưa đồng đều giữa các khu vực doanh nghiệp. Khu vực nhà nước có tỷ lệ đánh giá tích cực cao nhất, trong khi khu vực ngoài nhà nước chịu nhiều áp lực nên mức đánh giá thấp hơn”, Thống kê Đà Nẵng nhận định.

Theo cơ quan này, bước sang quý IV/2026, triển vọng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng có phần tích cực hơn khi 34,50% doanh nghiệp kỳ vọng khởi sắc; 39,18% hy vọng ổn định và 26,32% dự báo khó khăn hơn. Trong đó, khu vực FDI có tỷ lệ doanh nghiệp kỳ vọng cải thiện cao nhất (36,0%) và tỷ lệ dự báo khó khăn thấp nhất (14%), còn khu vực tư nhân có mức độ phân hóa rõ hơn, với 33,33% doanh nghiệp dự báo khó khăn.

Nhìn chung, tâm lý kinh doanh của doanh nghiệp trong quý IV/2026 có xu hướng tích cực hơn so với quý III/2026, thể hiện qua tỷ lệ doanh nghiệp kỳ vọng rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ cải thiện tăng lên. Tuy nhiên, mức độ lạc quan chưa đồng đều giữa các khu vực doanh nghiệp.

Khu vực FDI có triển vọng thuận lợi hơn, trong khi khu vực tư nhân vẫn có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo khó khăn tương đối cao. Điều này cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh có khả năng tiếp tục phục hồi trong những tháng cuối năm nhưng doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với những áp lực nhất định về thị trường, chi phí, đơn hàng và những rủi ro tiềm ẩn khác.

Thống kê Đà Nẵng cho biết, 9 tháng năm 2026, giá trị tăng thêm (VA) của ngành công nghiệp thành phố tăng 8,84% so với cùng kỳ năm trước; trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,78%, cao hơn tốc độ tăng chung của ngành công nghiệp.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của thành phố tăng 10% so cùng kỳ 2025. Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,4%, tiếp tục là khu vực có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,1%; sản xuất và phân phối điện tăng 4,8%. Riêng ngành khai khoáng giảm 44,6%, khiến mức tăng chung của toàn ngành công nghiệp bị hạn chế.

Trong khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo, một số ngành duy trì mức tăng trưởng đáng kể như sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 127,5%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 34,7%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 29,8%; sản xuất thiết bị điện tăng 29,0%; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc, thiết bị tăng 26,6%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 16,0%; sản xuất máy móc, thiết bị tăng 14,9%...